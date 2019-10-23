В Ульяновске завершился Чемпионат России по ралли-рейдам 2019 года!

С 17 по 20 октября на территории Кузоватовского, Ульяновского и Тереньгульского районов Ульяновской области за победу боролись 54 экипажа из 22-х регионов России. Были даже гости из Белоруссии. Выясняли отношения семь команд, среди которых фирменные заводские коллективы GAZ RAID SPORT и УАЗ. Баха "Симбирский тракт" заодно закрыла сезон и в Чемпионате Ульяновской области по ралли-рейдам "Холмы России".

Суммарно, вместе со спецучастками, спортсмены преодолели около 750 километров, благодаря поддержке партнёров Чемпионата России ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ, Бренда спортивных шин BFGOODRICH, GAZ RAID SPORT.

18 октября на Соборной площади в Ульяновске прошло торжественное открытие финального этапа соревнований. Гостей радушно приветствовали первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Ульяновской области Иван Макеев.

Легендарная команда GAZ RAID SPORT, как генеральный партнёр бахи "Симбирский тракт 2019" и Благотворительный Фонд "Защитник счастья" на церемонии открытия соревнований вручили подарки детям, находящимся под опекой фонда. Он оказывает поддержку детям погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел, ФСБ России, Росгвардии, МВД и МЧС. Фонд возглавляет Александр Антоненко.

После проезда стартовой арки для участников гонки началось всё самое интересное. Три дня бескомпромиссной борьбы на сложном рельефе Ульяновской области.

Организатор соревнований Александр Охотников отметил несколько очень важных моментов для российских ралли-рейдов и региональных соревнований:

— Состоялся четвёртый этап Чемпионата России баха "Симбирский тракт" и заключительный четвёртый этап Чемпионата Ульяновской области "Холмы России". Несмотря на то, что этап финальный, приехало очень большое количество участников — 51 экипаж со всех уголков России. Приехал экипаж из Белоруссии. В зачёте Чемпионата России было 34 участника, и около 40 участников вышли на старт зачета "Холмы России". Это рекорд!

У нас была хорошая погода: дождь и туман. Скользкое покрытие и разнообразие трассы отметили все участники. Мы запланировали четыре покрытия: чернозём, песчаники, мел и чернозём с глиной. Погода внесла свои приятные коррективы. Девятнадцатикилометровый скоростной участок 18 октября участники преодолели по сухой дороге. Затем 19 октября было два скоростных участка по 163 км (СУ2 и СУ3). Трасса получилась непростая, именно поэтому спортсмены получили массу удовольствия от рулёжки, навигационных задачек, смены покрытий и перепадов высот. В перерывах между заездами участники отмечали, что легенда проработана отлично все "бьётся", точки берутся, присутствует смена покрытий. Пилоты от души нарулились. Тем более с утра была изморозь и туман, потом туман рассеялся, местами легла облачность. Всё время картинка перед глазами спортсменов менялась.

В воскресенье 20 октября у нас было два спецучастка 150 км и 95 км. Трасса в этот день была совершенно другая. Спецучасток СУ4 протяженностью 150 км был лесной, грязевой. Спортсмены говорили, что это не ралли-рейд, а трофи, но после СУ5 протяженностью 95 км все участники были очень довольны гонкой в целом. Об этом они неоднократно говорили нам — организаторам — на церемонии награждения.

Отдельно отмечу наш зачёт "Холмы России" так как в нём присутствуют менее энерговооружённые и моноприводные автомобили. Даже участники Чемпионата России искреннее переживали, что моноприводные машины не проедут, им будет тяжело, застрянут в грязи. Отмечу, что на СУ5 ехал Борис Гадасин на G-Forse T3 GE, а его обогнал Марат Абдуллин на VW Golf. Об этом мне сначала сообщил спортсмен из Казани Марат Абдулин. А затем сам Борис Гадасин на награждении удивлённо отметил, что он ехал быстро и при этом его обогнал VW Golf! Считаю, этот факт отлично демонстрирует профессионализм спортсменов, выступающих в Чемпионате Ульяновской области по ралли-рейдам "Холмов России".

Если говорить об оценке, то соревнования прошли на твёрдую пятёрку с плюсом: была сильная судейская команда, хорошая организация. Пользуясь случаем, приглашаю всех на первый этап Кубка России по ралли-рейдам "Засечная черта", который пройдёт с 6 по 8 декабря 2019 года в Ульяновске.

Увы, удалось финишировать не всем. Рассказывает Мельников Антон, мастер спорта РФ, победитель ШП 2010, в категории Т2, обладатель Кубка России в абсолютном зачете 2011, лучший дебютант Дакара 2012 (17 из 161) в легковом зачёте. На гонке он выступал за GAZ RAID SPORT, на автомобиле Toyota LC200: "У меня был 2-х летний перерыв, решил с Ульяновска возобновить участие в ралли-рейдах, в зачёте Т2. В Ульяновске собралась очень интересная компания спортсменов, есть с кем посоревноваться. Трасса была интересная, скользкая, ходовая. После 60-го км моя максимальная скорость превосходила скорости в классе.

В условиях ограниченной видимости, тумана, у нас случилось столкновение с экипажем 302 (*команда GAZ RAID SPORT Левицкий Болеслав/Моисеев Владимир, Нижний Новгород, ГАЗ С41R13 Садко Next, зачет T4) на дамбе, 101 км СУ1. Мы увидели стоящий на дамбе грузовик, штурман по Sentinel предупредил, рассчитывая, что грузовик съедет с дамбы, освободив проезд. Но, мы не ожидали, что они резко затормозят прямо на дамбе! Налево-направо ехать некуда, моим решением, как наименьшее зло, было столкновение. Я не ожидал такой реакции грузовика, затормозить, остановиться мы не успевали и въехали в него.

Отмечу работу организаторов, легенда была просто идеальной! После столкновения организаторы моментально среагировали и эвакуировали нас на асфальт. Жаль, что не получилось доехать. Но, гонка очень понравилась! Будем продолжать в Ульяновске в декабре!".

Результаты 4-го этапа Чемпионат России по ралли-рейдам, в дисциплинах ралли-рейд "Абсолютный", "Т2", "R", "Т3", 3-го этапа Чемпионат России по ралли-рейдам, в дисциплине ралли-рейд "Т4", Баха "Симбирский тракт 2019":

В дисциплине Т4:

1 место, экипаж 301, GAZ RAID SPORT, Ульяновск, Хлебов Алексей/Слобожанинов Василий, Нижний Новгород/Б.Ельня, автомобиль ГАЗ 33088 Садко Спорт. Итоговый результат 9:08:26.

2 место, экипаж 300, GAZ RAID SPORT, Ульяновск, Шкляев Михаил/Гущин Вячеслав, Нижний Новгород, на автомобиле ГАЗ С41R13 Садко Next. Итоговое время 9:28:35. 0:20:09.

3 место, экипаж 302, GAZ RAID SPORT, Ульяновск, Левицкий Болеслав/Моисеев Владимир, Нижний Новгород, на автомобиле ГАЗ С41R13 Садко Next. Итоговое время 9:39:56.

В дисциплине Т3:

1 место, экипаж 221, Zavidovo Racing Team, Москва, Воробьев Федор/Шубин Кирилл, Москва/Долгопрудный, на автомобиле BRP Can-Am Maverick X3 XRS. Итоговое время 7:11:48.

2 место, экипаж 220, Snag Racing Team, Екатеринбург, Шмотьев Алексей/Власюк Антон, Екатеринбург, на автомобиле BRP Can-Am Maverick X3 RS. Итоговое время 7:23:38.

3 место, экипаж 223, Team Maria Oparina, Санкт-Петербург, Потапов Александр/Калинин Дмитрий, Москва, на автомобиле BRP Can-Am Maverick X3. Итоговое время 11:41:11.

В дисциплине Т2:

1 место, экипаж 202, Вираж, Белгород, Кирпилев Максим/Тюпенкин Олег, Белгород/ Москва, на автомобиле Porsche Cayenne S. Итоговое время: 7:44:00.

2 место, экипаж 204, Динабург Андрей/Мосолов Руслан, Москва/Коломна, на автомобиле Mitsubishi Pajero. Итоговое время 8:10:08.

3 место, экипаж 208, Петров Леонид/Плетенев Антон, Москва/Коломна, на автомобиле Nissan Patrol. Итоговое время 8:20:19.

В дисциплине R:

1 место, экипаж 217, GAZ RAID SPORT, Ульяновск, Нежнов Олег/Семенов Александр, Нижний Новгород/Ульяновск, на автомобиле ГАЗель Next. Итоговое время 7:37:30.

2 место, экипаж 215, GAZ RAID SPORT, Ульяновск, Суховенко Евгений/Чапаев Кирилл Ростов-на-Дону/Санкт-Петербург, на автомобиле ГАЗель Next. Итоговое время 8:11:19.

3 место, экипаж 216, КРЫМ, Сандыбаев Виктор/Охотников Егор, Чебоксары/ Ульяновск, на автомобиле ВАЗ-21213. Итоговое время 8:40:01.

В дисциплине Абсолютный:

1 место, экипаж 101, VRT, Васильев Владимир/Жильцов Константин, Петровское/Москва, на автомобиле BMW X3. Итоговое время 6:26:31.

2 место, экипаж 100, G-FORCE Motorsport, Н. Андрей/Н. Владимир, Москва, на автомобиле G-Force BARS. Итоговое время 6:46:37.

3 место, экипаж 200, NG-ENERGO, Рудской Андрей/Загороднюк Евгений, Санкт-Петербург, на автомобиле G-Force BARS. Итоговое время 7:06:25.

Командный зачет:

1 место команда G-FORCE Motorsport.

2 место команда КРЫМ.

3 место команда GAZ RAID SPORT.