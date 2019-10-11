Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки попала в очередную неприятную историю. Во время выступления на форуме "Россия - спортивная держава" журналистка хотела поздравить сборную России с победой над Шотландией. Лучше бы она этого не делала.
Во время выступления Канделаки перепутала футболистов. Она поблагодарила иранца Сердара Азмуна за победу команды. Сейчас игрок выступает за "Зенит".
"Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову - тем, кто вчера устроил невероятный праздник!" - сказала Канделаки.
Сборная России победила Шотландию в "Лужниках" в рамках отбора Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Артем Дзюба.
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