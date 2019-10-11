Канделаки поблагодарила Дзюбу и иранца Азмуна за победу сборной России

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки попала в очередную неприятную историю. Во время выступления на форуме "Россия - спортивная держава" журналистка хотела поздравить сборную России с победой над Шотландией. Лучше бы она этого не делала.



Тина Канделаки про сборную России, Дзюбу и Азмуна.

Во время выступления Канделаки перепутала футболистов. Она поблагодарила иранца Сердара Азмуна за победу команды. Сейчас игрок выступает за "Зенит".

"Давайте поддержим сборную России. Поаплодируем Дзюбе и Азмуну, Станиславу Черчесову - тем, кто вчера устроил невероятный праздник!" - сказала Канделаки.

Сборная России победила Шотландию в "Лужниках" в рамках отбора Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Артем Дзюба.

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