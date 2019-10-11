Федор Емельяненко завершит карьеру после боя в Москве

Последний бой в карьере Федора Емельяненко состоится в Москве. Дата поединка пока неизвестна, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Belator проведет прощальное турне Последнего Императора, которое будет состоять из трех боев. Первый поединок состоится в японской Сайтаме 29 декабря. Соперником Федора станет американец Куинтон Джексон.

43-летний Емельянеко выступает в ММА с 2000 года. Он провел 44 боя, в которых одержал 38 побед.

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