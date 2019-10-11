Жена американского баскетболиста ожидала, что в Москве будет "жесть"

Супруга американского баскетболиста ЦСКА Кайла Хайнса заявила, что перед приездом в Москву ожидала увидеть полную разруху. Джанна и Кайл переехали в столицу России в 2013 году и были приятно удивлены уровнем развития города.

"Думала, что это будет жесть, но потом поняла, что Москва заботится о детях. Здесь все для детей - торговые центры, много площадок, специальные пандусы для колясок. В Нью-Йорке этого почти нет. Часто нужно пройти пять кварталов, чтобы спуститься в метро. А в России есть, это здорово", - заявила Джанна в интервью "Матч ТВ".

Хайнс выступал в США за университет Северной Калифорнии, но не был выбран на драфте НБА 2008 года. Баскетболист уехал в Европу, где выступал за итальянский "Вероли", немецкий "Брозе", греческий "Олимпиакос" и ЦСКА.

В Евролиге провел 216 матчей, в которых в среднем набирал 8,9 очка и делал 4,7 подбора. Хайнс трижды выиграл турнир.

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