Судьба трансфера Чалова в "Кристал Пэлас" решится сегодня

Британские таблоиды в последние несколько дней заговорили о трансфере нападающего ЦСКА Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас". По сведениям Sky Sports, англичане предложили за российского таланта 25 млн евро.

Для 21-летнего российского футболиста и для самого ЦСКА это приличная сумма. Достаточно сказать, что только один россиянин стоил дороже. Это Александр Головин, за которого "Монако" заплатил 30 млн евро тем же армейцам.

Но для английского футбола это уже не столь значимая сумма. Поэтому ЦСКА пытается заработать на этом трансфере больше. По версии портала Евро-футбол, армейцы хотят получить от продажи футболиста 30 млн евро.

Судьба трансфера Чалова решится сегодня. Трансферный период в Английской премьер-лиге закрывается 8 августа в 19.00 по московскому времени. Если сторонам не удастся договориться по сумме перехода, Чалов останется в ЦСКА.

Чалов является воспитанником армейцев. Футболист с 2016 года провел за ЦСКА 90 матчей, в которых забил 32 мяча.

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