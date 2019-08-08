"Краснодар" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле уступил "Порту". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в самом конце игры забил полузащитник Сержиу Оливейра.
Киевское "Динамо" на выезде с тем же счетом уступило бельгийскому "Брюгге". Также состоялись еще восемь первых игр 3-го раунда. Ответные матчи состоятся 13 августа.
Путь чемпионов
Путь представителей лиг
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