"Краснодар" проиграл "Порту": результаты матчей Лиги чемпионов

"Краснодар" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле уступил "Порту". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в самом конце игры забил полузащитник Сержиу Оливейра.

Киевское "Динамо" на выезде с тем же счетом уступило бельгийскому "Брюгге". Также состоялись еще восемь первых игр 3-го раунда. Ответные матчи состоятся 13 августа.

Путь чемпионов

АПОЕЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия) - 2:2

"Динамо" З (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1

ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия) - 1:1

"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:3

Путь представителей лиг

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" К (Украина) - 1:0

"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия) - 1:3

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия) - 0:1

"Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1

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