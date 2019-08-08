Кузнецова и Александрова вышли в третий круг турнира в Торонто

Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова вышли в третий круг турнира WTA в Торонто. Дарья Касаткина не смогла преодолеть этот раунд.
Кузнецова обыграла хорватку Донну Векич - 7:6, 6:3. Александрова победила китаянку Чжан Шуай - 6:4, 6:3. Касаткина уступила канадке Бьянке Андрееску - 7:5, 2:6, 5:7.
В третьем круге Кузнецова встретится с румынкой Симоной Халеп. Александрова сыграет с американкой Винус Уильямс.
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