Украина заплатит хорвату Вукоевичу за прославление

Штраф, наложенный FIFA на экс-игрока Динамо Огнена Вукоевича, решила заплатить украинская федерация футбола. Спортсмен был оштрафован за возглас "Слава Украине".

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О решении федерации рассказал ее президент Андрей Павелко. Они пришел в Раду, облачившись в футболку с характерными "знаками" хорватской сборной. Кроме того, Павелко отметил, что ФФУ готова предложить Вукоевичу работу. Однако украинец отказался комментировать решение хорватов лишить спортсмена должности тренера-ассистента.

Павелко заметил, что с юридической "точки" ФФУ сделает все, чтобы помочь Огнену подать апелляцию или довести это дело до Спортивного арбитражного суда. Также украинская сторона обещала проспонсировать эти "мероприятия".

По мнению президента ФФУ в реплике, озвученной Вукоевичем, нет политического подтекста, этот вопрос будет разбираться на очередном заседании комитета FIFA в Цюрихе.

В этом контексте необходимо напомнить, что после выигрыша хорватской команды в матче с россиянами, бывший игрок киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали поздравительное видео со словами "Слава Украине!" в FIFA это посчитали политическим жестом и вынесли предупреждение Виде, а уж футбольный союз Хорватии предупредил Вукоевича. Позднее стало известно, что федерация уволила его с поста помощника тренера национальной сборной и отчислила из состава делегации на ЧМ-2018.

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