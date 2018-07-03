Испанцы оправдали проигрыш сборной страхом из-за воплей болельщиков России

Отбывающий в США срок предприниматель из России Виктор Бут рассказал о жалобах игроков сборной Испании на российских болельщиков.

Фото: ru.fifa.com

По словам россиянина, испанцы пострадали от русских болельщиков, которые якобы «запугали своими воплями всех игроков», введя их «в эмоциональный стресс».

Об этом сообщила его супруга Алла Бут на своей странице в Facebook. Муж сообщил ей, что после окончания матча испаноговорящие каналы показали интервью с игроками королевской сборной.

Якобы спортсмены попытались оправдать свое поражение тем, что «русских болельщиков было слишком много, и они так орали, что запугали своими воплями всех игроков».

Бут отметил, что испанцев «ввели в эмоциональный стресс. Поэтому они и проиграли. Боялись». Что само по себе очень странно, так как сборная Испании не первый день является топ-командой мира и выступает на всех крупнейших международных соревнованиях.

Напомним, сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в серии пенальти испанскую сборную.