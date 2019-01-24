Девушку парализовало после того, как она погладила бездомную кошку

Жительница Британии, 24-летняя Джемма Берч, погладив больную уличную кошку, заполучила опасное инфекционное заболевание, после которого ее парализовало, сообщает Pora.ru.
Джемма, отдыхая в Португалии, приютила у себя в номере бездомную кошку по кличке Катарина. Девушка ее кормила и, конечно, гладила. Синдром Гийена-Барре — патология, при которой иммунная система девушки отреагировала на кишечную или легочную инфекцию, полученную от животного, так, что это привело к повреждению нервной системы.
Уже в последний день отпуска у Джеммы открылась рвота, а в самолете она потеряла сознание. При исследовании в больнице врачи нашли у нее кампилобактерии, какие встречаются в сыром мясе курицы. Сначала медики думали, что девушка отравилась полусырой едой. Но оказалось, что девушка вообще не ест мясо. Затем было установлено, что источником инфекции явилась уличная кошка, подцепившая вредоносные бактерии на помойке.
Через неделю после лечения пострадавшую выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Но через несколько дней Джемма проснулась ночью от падения с кровати и поняла, что не чувствует своих ног.
На завтра девушку парализовало ниже бедер, она ничего не чувствовала, еле двигала руками, не могла самостоятельно ходить в туалет и ухаживать за собой.
Врачам, все же, удалось остановить развитие синдрома Гийена-Барре и поставить пациентку на ноги. Через год и два месяца после заражения опасной инфекцией девушка сделала первые самостоятельные шаги.
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