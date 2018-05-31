"Обними меня!": в центре Лондона гуляет русский медведь

Человек в костюме медведя, разгуливающий по центру столицы Великобритании, продемонстрировал, как на самом деле англичане относятся к русским. В руках у активиста была табличка, на которой написано, откуда родом бурый мишка. Видео с акцией разместили на Youtube.

Фото: кадр из видео

На ролике видно, что плюшевый зверь держит баннер с надписью «Я - российский медведь. Обними меня». Прохожие не упускали из виду человека в костюме медведя и радостно подбегали к нему для объятий. Взрослые и дети с удовольствием обхватывали руками российского мишку и делали с ним "селфи".

Этим видео активисты пригласили жителей Великобритании на Чемпионат мира по футболу 2018, открытие которого состоится уже в июне. Они поблагодарили англичан за отзывчивость и доброту и обещали, что в нашей стране их встретят не менее тепло и дружелюбно.

Как ранее писала "Правда.Ру", на предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018, который пройдет в России, английским футбольным фанатам будет не просто: их встретит хорошо подготовленная российская футбольная полиция, хорошо подготовленная к борьбе с такого рода хулиганами.Так считает журналист Йэн Герберт, который отмечает, что английские болельщики все еще представляют собой "проблему". Несмотря на то, что футбольные менеджеры призывали их к соблюдению норм приличия после столкновений на чемпионате Европы по футболу в прошлом году, ситуация не изменилась.

И это хорошо показал инцидент, спровоцированный английскими фанатами на футбольном матче в Дортмунде, прошедший на этой неделе, который вновь вызвал "стыд за то, что ты англичанин". Как пишет Герберт: "Распевание песен и отсутствие уважения в ходе матча достигло нового уровня". Во время матча десятки английских болельщиков распевали популярную детскую песню времён войны о "десяти сбитых немецких бомбардировщиках".

В случае проведения чемпионата мира в России неприятная ситуация с английскими болельщиками менее вероятна, так как города, где будут проходить матчи, удалены друг от друга и фанаты не смогут посетить их все. Однако уже известны случаи распевания песен про Россию, и, скорее всего, эпизоды с "юными нарушителями" повторятся.

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