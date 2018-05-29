Не нужен нам берег турецкий: ВЦИОМ рассказал о том, где отдохнут россияне

Русские туристы при всей любви к турецким и египетским пляжам все больше интересуются путешествиями по родной стране. Такие сведения озвучил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Он пояснил, что россияне вновь вспомнили о двух излюбленных местах отдыха. Так, Турция уже стала активным игроком на туристическом ранке, Египет же лишь "набирает обороты". Федоров акцентировал внимание на цифрах. Так, по сведениям ВЦИОМ лишь 4% опрошенных планируют отправиться летом в страны дальнего зарубежья. Сотрудники центра общались с респондентами в мае.

При этом Федоров подчеркнул, что не стоит обманываться кажущейся ничтожностью цифры. Ведь 4% — это четыре с половиной миллиона россиян. В этом контексте, по мнению главы центра, турецкие курорты уже восстают из пепла забвения. Однако, подчеркнул спикер, важна и следующая тенденция: многие россияне стали отдыхать в своей стране.