Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США сделали неожиданное исключение для российских алмазов — вот что изменилось
Лучше отказаться от Chrome прямо сейчас: ваш цифровой след под угрозой
Хлопок как гром: пассажиры рейса Стокгольм — Париж пережили ужас в небе
Тыгыдык по ночам — это не каприз, а отчаянный сигнал SOS от вашего кота
Из бабушкиного сундука — в главный тренд интерьеров 2025 года: дизайнеры снова влюбились в пэчворк
Мармелад без химии: готовлю дома из двух ингредиентов — дети просят добавки каждый день
Поцелуй с Киркоровым: Ольга Бузова до сих пор обижается на хейтеров — что говорят близкие
Разглаживает морщины, стирает пигментацию: правда о химическом и лазерном пилинге
Кофеин превратился в кнопку счастья: проверено на сотнях добровольцев

Секретно беременным даю советы… — писала газета Русское Слово 28 августа 1908 года

4:02
Общество

"Русский Листок", 28 августа (15 августа) 1902 года.

Газетные архивы 28 августа
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 28 августа

"Нижний Новгород, 14 августа. Впервые прибыли на ярмарку американцы для закупки шерсти. Бойкий и обильный спрос замечается по отношении шерсти монгольской и гурьевcкой, для коврового производства.

Цены выше прошлогодних до 10 процентов. Из Парижа есть спрос на сырые жеребячьи кожи, черные, для костюмов автомобилистов".

"Русское Слово", 28 августа (15 августа) 1906 года. Московские вести. В градоначальстве.

"Градоначальник оштрафовал 43 ремесленников из Марьиной Рощи — от 3-х руб. до 25-ти руб. каждого — за различные нарушения обязательных постановлений и неопрятное содержание помещений рабочих".

"Архангельск", 28 августа (15 августа) 1907 года. Местная хроника.

"13 августа автомобиль начал движение только в 10 часов. Задержка произошла потому, что необходимо было произвести чистку машины. Особых для этого людей у администрации автомобильного движения не имеется, благодаря чему автомобиль начинает движение позже обыкновенного. Не мешало бы увеличить штат прислуги, так публика начинает привыкать к расписанию рейсов автомобильного движения и такое опоздание очень неприятно".

"Русское Слово", №189, 28 августа (15 августа) 1908 года. Объявление.

"Табачный и писчебумажный магазин с мал. квартирой спешно продается на полном ходу. Дело может вести и дама…"

"Русское Слово", №189, 28 августа (15 августа) 1908 года. Объявление.

"Секретно беременным даю советы, постоянный врач, можно письменно: Долгоруковская улица… акушерка Захарькина".

"Знамя Родины", №207, 28 августа 1943 года. Праздник морских пехотинцев.

"Вчера в полдень стройным чеканным шагом подходили к поляне подтянутые, мужественные, загорелые воины части. Начинается торжественное построение, играет оркестр.

15.00. Все стихает. Командир части обходит построенные в каре ряды своих славных бойцов. Поздравляя их с праздником. На груди командира сияют ордена и медали за оборону Одессы и Севастополя. Гремит звучное и раскатистое "ура".

На середину поляны выходит секретарь горкома города Н. Он приветствует бойцов и командиров со славной годовщиной, развертывает алое знамя и говорит:

— Разрешите вручить вам, доблестным бойцам, краснофлотцам и командирам, красное знамя от трудящихся города Н. Наш город временно оккупирован врагом. Немцы-звери разрушили его, но не покорили. Город борется. Жители его эвакуировались и трудятся сейчас на оборону. Тысячи наших горожан — в рядах Красной Армии. Они вместе с вами бьют заклятого врага. Пусть это знамя в грядущих битвах зовет вас вперед к новым боевым успехам.

Командир части принимает знамя. Его ответное слово коротко:

 Краснознаменная часть морской пехоты нанесет еще много смертельных ударов по врагу. Под этим знаменем мы будем драться с фашистами так, чтобы заслужить право называться именем этого города…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский Журнал" и архивов изданий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны

Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.

Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Русская красавица покорила Хейли Бибер: как модель из России стала лицом Rhode
Ключи в замке и окна нараспашку — вот почему вы сами открываете дверь ворам
Кошка съест лекарство и даже не заметит: гениальный трюк, который работает безотказно
Роскомнадзор оштрафовал операторов за утечки данных — цифры впечатляют
Одна ошибка в уходе — и кузов уже не спасти: почему матовое покрытие не прощает промахов
Вирусы из Китая, клещи из России: чего стоит бояться больше всего
Греция — курорт для мира, но не для греков: почему половина жителей пребывает в праздничной бедности
Лидер или легенда? Акрон намекнул на новую роль Дзюбы — что ждет форварда
Эти зелёные овощи недооценены: именно они продлевают жизнь кишечнику и тормозят развитие рака
За гранью разума? Китайцы создадут робота-суррогатную мать: что об этом думают эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.