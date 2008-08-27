Секретно беременным даю советы… — писала газета Русское Слово 28 августа 1908 года

"Русский Листок", 28 августа (15 августа) 1902 года.

"Нижний Новгород, 14 августа. Впервые прибыли на ярмарку американцы для закупки шерсти. Бойкий и обильный спрос замечается по отношении шерсти монгольской и гурьевcкой, для коврового производства.

Цены выше прошлогодних до 10 процентов. Из Парижа есть спрос на сырые жеребячьи кожи, черные, для костюмов автомобилистов".

"Русское Слово", 28 августа (15 августа) 1906 года. Московские вести. В градоначальстве.

"Градоначальник оштрафовал 43 ремесленников из Марьиной Рощи — от 3-х руб. до 25-ти руб. каждого — за различные нарушения обязательных постановлений и неопрятное содержание помещений рабочих".

"Архангельск", 28 августа (15 августа) 1907 года. Местная хроника.

"13 августа автомобиль начал движение только в 10 часов. Задержка произошла потому, что необходимо было произвести чистку машины. Особых для этого людей у администрации автомобильного движения не имеется, благодаря чему автомобиль начинает движение позже обыкновенного. Не мешало бы увеличить штат прислуги, так публика начинает привыкать к расписанию рейсов автомобильного движения и такое опоздание очень неприятно".

"Русское Слово", №189, 28 августа (15 августа) 1908 года. Объявление.

"Табачный и писчебумажный магазин с мал. квартирой спешно продается на полном ходу. Дело может вести и дама…"

"Русское Слово", №189, 28 августа (15 августа) 1908 года. Объявление.

"Секретно беременным даю советы, постоянный врач, можно письменно: Долгоруковская улица… акушерка Захарькина".

"Знамя Родины", №207, 28 августа 1943 года. Праздник морских пехотинцев.

"Вчера в полдень стройным чеканным шагом подходили к поляне подтянутые, мужественные, загорелые воины части. Начинается торжественное построение, играет оркестр.

15.00. Все стихает. Командир части обходит построенные в каре ряды своих славных бойцов. Поздравляя их с праздником. На груди командира сияют ордена и медали за оборону Одессы и Севастополя. Гремит звучное и раскатистое "ура".

На середину поляны выходит секретарь горкома города Н. Он приветствует бойцов и командиров со славной годовщиной, развертывает алое знамя и говорит:

— Разрешите вручить вам, доблестным бойцам, краснофлотцам и командирам, красное знамя от трудящихся города Н. Наш город временно оккупирован врагом. Немцы-звери разрушили его, но не покорили. Город борется. Жители его эвакуировались и трудятся сейчас на оборону. Тысячи наших горожан — в рядах Красной Армии. Они вместе с вами бьют заклятого врага. Пусть это знамя в грядущих битвах зовет вас вперед к новым боевым успехам.

Командир части принимает знамя. Его ответное слово коротко:

Краснознаменная часть морской пехоты нанесет еще много смертельных ударов по врагу. Под этим знаменем мы будем драться с фашистами так, чтобы заслужить право называться именем этого города…"

