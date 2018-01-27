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Источник Правда.Ру

Россияне предпочитают суп и не придерживаются режима питания

Общество

Фонд "Общественное мнение" провел опрос на тему, как питаются россияне. Оказалось, что 75% не соблюдают ограничений в еде, 17% соблюдают диету по медицинским показаниям, 10% едят мало, чтобы не набрать вес.

Россияне предпочитают суп и не придерживаются режима питания. Россияне предпочитают суп и не придерживаются режима питания
Фото: REX

В соответствии с религиозными предписаниями питаются 6%, вегетарианцев среди россиян — 1%. Эти ограничения легко даются 25%, 6% переносят их с трудом.

В будние дни обычно едят суп 75% респондентов, обходятся без первого 21%. 47% опрошенных сообщили, что соблюдают режим питания, не придерживаются его 52%.

Большинство опрошенных положительно оценивают состояние своего здоровья: 37% говорят о хорошем самочувствии, 45% называют его удовлетворительным, и 18% дают негативную оценку.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики назвали семь самых вредных привычек, способных доставить проблемы с пищеварением. Чтобы нормализовать работу желудка, надо питаться регулярно и полноценно, прислушиваться к своему организму и обращаться к врачу.

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