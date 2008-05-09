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Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года

4:29
Общество

"Русское слово", 10 мая (27 апреля) 1906 года. Исторический день.

Газетные архивы 10 мая
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 10 мая

"Москва, 27-го апреля. Сегодня открывается Дума. Народные представители вступают в свои права. Начинается конституционный период нашей истории.
27-го апреля заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии. В этот знаменательный день бюрократия выступит перед народными представителями в роли низвергнутого деспота…"

"Русь", 10 мая (27 апреля) 1908 года. Хроника литературы, искусства и науки.

"В Петербурге группой лиц организуется выставка "Искусство в жизни ребенка". Она откроется в начале зимы в Пассаже. Задача организаторов — ознакомить общество с вопросами художественного воспитания. Выставка будет заключать в себе отделы: 1) детская комната (модели, образы), 2) художественные детские игрушки, 3) детские книги (иллюстрации и рисунки), 4) детские рисунки, 5) новые методы обучения рисования, 6) ручной труд.

Кроме того, будут представлены детский театр и детская музыка. Будут организованы лекции по вопросам психологии и эстетики ребенка. Выставка устраивается на средства общества попечения о бедных и больных детях".

"Брачная газета", 10 мая (27 апреля) 1908 года.

"Директор банка, 45 лет, желает жениться на особе, возраст, социальное положение, религия, прошлое и физические недостатки безразличны, но только богатой. Адресовать для пересылки в Брачную Газету №9881".

"Правда", №111 (9882), 10 мая 1945 года. Выступление премьер-министра Великобритании У. Черчилля.

"Выступая 8 мая с речью по радио по случаю капитуляции Германии, премьер-министр Великобритании У. Черчилль заявил:

"…Местами немцы по-прежнему сопротивляются русским войскам. Однако, если они будут продолжать это после полуночи, то они, конечно, лишатся защиты законов войны и подвергнется атакам союзных войск со всех сторон. Неудивительно, что на таких протяженных фронтах и в условиях существующей дезорганизации неприятельского командования приказу германского верховного командования не будут подчиняться немедленно во всех случаях. Это, по нашему мнению и в свете наиболее квалифицированной военной консультации, имеющейся в нашем распоряжении, вовсе не является причиной для того, чтобы скрывать от нации сообщенные нам генералом Эйзенхауэром факты, касающиеся безоговорочной капитуляции, уже подписанной в Реймсе. Точно так же это не должно помешать нам отпраздновать сегодняшний и завтрашний дни, как дни победы в Европе.

Сегодняшний день мы, вероятно, будем думать главным образом о самих себе. Завтра мы воздадим особую хвалу нашим русским товарищам, чья доблесть на поле боя явилась одним из великих вкладов в общую победу".

"Труд", №109 (9523), 10 мая 1952 года. Блестящий успех.

"Сообщение Министерства финансов СССР свидетельствует о блестящем успехе нового займа. Этот успех естественен и понятен, ибо цель нового займа близка каждому человеку: заем выпущен с тем, чтобы привлечь средства населения для дальнейшего развития народного хозяйства СССР, финансирования строительства Куйбышевской и Сталинградской гидроэлектростанций на Волге, Каховской гидроэлектростанции на Днепре, Главного Туркменского, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов.

Неуклонное повышение материального благосостояния трудящихся нашей Родины позволило выпустить в этом году новый заем на сумму большую, чем в прошлом году…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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