Президент заявил, что он поражен тем, что… Соединенные Штаты называют поджигателями войны... — писала газета Советская Россия 4 апреля 1957 года

3:39 Your browser does not support the audio element. Общество

"Русское слово", 4 апреля (22 марта) 1908 года. Веселое начальство.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 4 апреля

"Вчера произошло столкновение между председателем Гос. Думы г. Хомяковым и членом Гос. Думы г. Пуришкевичем. С бьющей в глаза придирчивостью г. Хомяков трижды зажал рот несимпатичному ему депутату, заставил его таким образом сойти с трибуны и уже с места наговорить ему дерзостей Скандал закончился протестом парламентской партии, оскорбленной в лице г. Пуришкевича. Протест, при всей его резкости, надо признать, вполне заслужен ".

"Русское слово", 4 апреля (22 марта) 1908 года. Московские вести. Номерация домов.

"Новый градоначальник А. А. Адрианов обратил внимание на неудобство "захолустной" номерации столичных владений.

Действительно, номерация городских зданий у нас почти отсутствует и, во всяком случае, вместе с системой домовых фонарей приводит к тому, что в Москве при написании адреса не обойдешься без "шестиэтажных" пояснительных упоминаний. А. А.Адрианов в письме к городскому голове обратился с предложением обсудить в Думе вопрос о правильной номераци домов столицы и изменении типа домовых фонарей, на которых бы были большие номера, соответствующие порядку новой номерации. Кроме новых фонарей желательны также и особые номерные доски на воротах".

"Труд", №79 (3425), 4 апреля 1932 года. Решение ЦК ВКП(б) о школе — боевая программа борьбы советского учительства.

"Второй день всесоюзного съезда работников просвещения был посвящен прениям по докладу председателя Цекапроса т. Шумского. Оценивая деятельность ЦК союза за прошедший период, делегаты отмечали, что руководство союза в своей практической работе по-большевистски боролось за генеральную линию партии. Отсюда — невиданный культурный рост трудящихся Советского союза, отсюда бесспорные достижения в борьбе за всеобщую грамотность, которые особенно убедительно прозвучали в выступлениях депутатов с мест…"

"Советская Россия", №80 (234), 4 апреля 1957 года. Чем удивлен Эйзенхауэр.

"Вашингтон. 3 апреля. (ТАСС). По сообщениям печати, президент Эйзенхауэр выступил с речью на ежегодной конференции "совета рекламы".

Президент заявил, что он "поражен" тем, что в "некоторых иностранных государствах Соединенные Штаты называют поджигателями войны, страной, которая верит в силу, имеет провокационные институты и провокационное правительство". "Удивительно, насколько глубоко в это верят во многих и отнюдь не отсталых странах мира", — сказал Эйзенхауэр. Констатировав эти факты, президент, однако, рекомендовал весьма несостоятельное средство для преодоления подобного мнения. Он не предложил прекратить гонку вооружений и политику организации военных баз вокруг стран социалистического содружества, е предложил отказаться от создания и вооружения военных блоков и коалиций…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.