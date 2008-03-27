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Хранитель производства от красного петуха преспокойно храпел... — писала газета Приокский рабочий 28 марта 1930 года

6:24
Общество

"Раннее утро", 28 марта (15 марта) 1908 года. Внук.

Газетные архивы 28 марта
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 28 марта

"Мещанин П. Большаков, 17-летний мальчишка, обокрал свою бабку, домовладелицу на Ильинской ул., похитив у нее золотых и серебряных вещей на 265 руб. Будучи уличен, внук-вор сознался в своем поступке".

"Приокский рабочий", №72 (250), 28 марта 1930 года. Цехи без командиров.

"Подмастера приготовительного отдела, 3 этажа в цехе не видно. Он сидит в кабинете, сладко затягиваясь папиросой. А в цехе сотни рабочих и работниц работают без командира. Старший паковщик Навознов частенько бегает в кабинет. — Карандашик починить-с, — объясняет он бестолковую беготню бригаде рабкоров. А готовая пряжа грудами валяется в цехе и ждет, когда люди начнут укладывать ее в тюки. В 7 часов вечера пожарник Жиглов — "хранитель" производства от красного петуха — преспокойно храпел. Проснулся он разбуженный рабкорами.

— За все мои дежурства ни одного пожара не было, при мне и не будет, заявил Жиглов. Протирая глаза отправился осматривать корпуса фабрики. Вот "ярый боец" за промфинплан комсомолец Шаров, каждые полчаса садится закуривать, а о работе не беда — наверстаю. Романов тоже комсомолец — гениальный философ, проводивший по получаса в уборной, споря с рабочим насчет ударных темпов работы. Его пароль — "меньше слов, больше дела". Вот целый ряд душителей темпов, рвачей и нарушителей труддисциплины.
Эти люди высших чинов мастера и мастерицы — Годин, Шаров, Душина — предпочитают больше просиживать в кабинетах, чем следить за труддисциплнной и руководить работой. Годин дает распоряжение бумажками. В цехе и без него обойдется…"

"Приокский рабочий", №72 (250), 28 марта 1930 года. Где ударник, кто ударник.

"По спискам на фабрике числится 454 ударника, но их в производстве рабкоры нашли ничтожное количество. В ватерном отделе 2 ударницы Бочкарева к Луковнякова — первые две по показателям специального учета работают действительно по ударному, нормы свои превышают. Мотальный отдел числится весь ударным, но это нисколько не мешает из ударного отдела делать еще ударных работниц, почему получается два раза ударница, но ударной работы от них не видно.

В приготовительном отделе ударников не нашли, а они по списку должны быть. Эти факты говорят за бумажную ударность профсоюза. Для показания лица ударников, чтобы они действительно себя чувствовала ударными и заражали своей ударностью других, необходимо взять опыт Москвы, опыт текстильных фабрик, и всем ударницам повесить на руку особый значок, что принесет лучшие результаты, чем до сих пор, и в случае неоправдания своего ударного значка, снимать его, тем самый лишить звания ударника. Это будет доказывать то, что ударники по названию, социалистическому строительству не нужны.

За время налета, в корпусах фабрики не было ни одного платного работника ФЗК. Данное явление говорит за то, что вечерняя смена предоставлена сама себе. А также это говорит, что ФЗК в цеха не является. Работой не интересуется".

"Известия", № 54 (25892), 28 марта 2001 года. Любите компьютер — источник знаний. Информационные технологии как условие современного образования. Д митрий Чистов, д. э.н., профессор, зав. кафедрой Финансовой Академии; Михаил Эскиндаров, д. э.н., проф.

"Вчера в Финансовой академии при правительстве РФ открыла работу международная научно-методическая конференция "Современные образовательные технологии подготовки специалистов-экономистов в вузах России", посвященная проблеме информационных технологий в образовании. В конференции участвуют вице-премьер Матвиенко В. И., председатель ЦБ РФ Геращенко В. В., министры Филиппов В. М., Букаев Г. И., Починок А. П., председатели комитетов Госдумы Жуков А. Д. и Шохин А. Н., ректоры российских вузов и др.

Времена, когда обучаемого в нашей стране обеспечивали специальностью на всю жизнь и до пенсии гарантировали ему низкооплачиваемую работу, ушли и, хочется верить, более не вернутся. Сегодня профессиональное образование должно стать непрерывным и доступным на. протяжении всей жизни человека (как, например, в Америке, где работник в среднем трижды меняет квалификацию)…

Сделать это в такой большой стране, как Россия, без применения компьютеров и Интернета в образовании сегодня невозможно. Но как именно вузы должны использовать ИТ? И в состоянии ли они сделать это действительно эффективно?

Этот вопрос останется открытым и после конференции. Главное, что в этой связи предстоит нашей высшей школе, — принципиальная смена парадигмы образования в связи с пришествием Интернета. Меняется роль преподавателя, который из всезнающего учителя становится проводником в бесконечном информационном пространстве, а важнейшим показателем качества специалиста — работника высшей школы в том числе — становится его интернет-эрудиция.

Российская ИТ-индустрия серьезно заинтересована в совершенствовании профессионального образования, и это дает вузам возможность преодолеть ставшие, увы, традиционными финансовые проблемы…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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