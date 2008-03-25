Получается, как при стрижке свиней: визгу много, шерсти мало... — писала газета Аргументы и факты 26 марта 2003 года

4:41 Your browser does not support the audio element. Общество

"Раннее утро", 26 марта (13 марта) 1908 года. Нелепая легенда.

Фото: Pravda.Ru Газетные архивы 26 марта

"Вчера по городу усиленно говорили о том, будто в Александровской городской больнице для чернорабочих произошло необычайное в природе явление: якобы мужчина разрешился от бремени девочкой. Разумеется, такой глупый, но сенсационный слух сделал свое дело: больницу стали осаждать толпы наивных любопытных.

Хотя, конечно, более нелепого слуха и представить невозможно. По справкам оказалось, что повод к глупому слуху подала кончина в больнице после операции горбатого больного. Горб спереди, по всей вероятности, как пояснили больничные врачи, и послужил основанием для распространения по городу глупой и бессмысленной сплетни".

"Русское слово", 26 марта (13 марта) 1908 года. Городской автомобиль-грузовик.

"Вчера особая комиссия из техников принимала от фирмы Бюсинга приобретенный городом для перевозки дров с вокзалов в городские учреждения грузовой автомобиль. Автомобиль признан вполне надежным и отвечающим всем требованиям работы. Считают, что автомобиль скоро себя окупит. Город тратит на перевозку дров с вокзалов до 45 000 руб. в год. Так как автомобиль может взять сразу полвагона дров, — надеются, что при аккуратной работе, половину всего количества дров он перевезет. Автомобиль обошелся городу всего в 11 000 рублей".

"Труд", №72 (12851), 26 марта 1963 года. Мир восхищен подвигом покорителей Енисея. Заря новых огней. Денъети Канэива, инженер-строитель, член ЦК Компартии Японии.

"Даже не специалисту ясно, что гидроэлектростанция, вырабатывающая 20 миллиардов киловатт часов энергии в год, — это вершина научной мысли, вершина строительного мастерства. Техника, при помощи которой воздвигается гидроэлектростанция — тоже шедевр советских людей…

Хочу отметить не только научную и техническую сторону строительства Красноярской гидроэлектростанции и других электростанций Сибири, но и социальный аспект этого дела. В Японии немало гидроэлектростанций, есть и довольно крупные. Но стал ли народ богаче, счастливее в результате почти сплошной электрификации Японии? Нет. Богаче стали капиталисты. Вывод напрашивается сам собой: мало строить крупные технически совершенные электростанции, нужно, чтобы они служили интересам народа, так как они служат народу в СССР…"

"Аргументы и факты", № 13 (1170), 26 марта 2003 года. Послание президента: Министры снимают ботинки

"Как ожидается, в начале апреля В. Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Однако сроки могут быть пересмотрены. В Кремле поговаривают, что с подготовкой документа есть сложности. Дело в том, что правительство не спешит претворять в жизнь предыдущие послания. И тем самым попросту их обессмысливает.

По словам высокопоставленного сотрудника администрации президента, пожелавшего остаться неназванным, есть "серьезная проблема с реализацией поручений президента". Существует мнение, что при достаточно благоприятной экономической ситуации в России министры расслабились и не спешат с реформами. "Сколько говорили о дебюрократизации экономики, но ничего не делается. Получается, как при стрижке свиней: визгу много, шерсти мало".

Другим примером неудачной реализации путинского поручения, по мнению источника "АиФ", стала поддержка малого бизнеса. "Говорили, что будет регистрация предприятий через одно окно. Сколько было шума по этому поводу, втянули президента. А результат? Очереди увеличились, расценки возросли. Фирмы-посредники, которые раньше ошивались у Минюста, перекочевали к МНС… Или еще: президент уже в двух посланиях говорил о реформе здравоохранения. Ничего не сделано".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Старые газеты" и архивов изданий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.