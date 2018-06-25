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На ТВ перестали говорить о Крыме, Донбассе и Украине

Общество

Присоединение Крыма и конфликт на Юго-востоке Украины стали меньше упоминать в топовых СМИ и на федеральных каналах. За 4 года частота упоминания термина "Крымская весна", который появился в 2014 году и был связан с вхождением полуострова в состав России, в разы уменьшилась. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование "Медиалогии". 

Такие каналы как "Первый","Россия", "Россия 24", ТВЦ, Рен ТВ стали употреблять словосочетание только в памятные даты, связанные с событиями, например, в годовщины. В марте 2016 года "Крымская весна" прозвучала с экранов телевизоров 141 раз, в 2017-м - только 76, а в этом - 27. Слово "Крым" журналисты употребили рекордные 5 тысяч раз в 2014-м, а теперь частота его упоминания всего несколько сотен.

Донбасс, о котором ежемесячно говорили около 3 тысяч раз с 2014 года, тоже сдал позиции. Название региона употребляется в эфирах 300-400 раз. Тема Украины по-прежнему остается актуальной, но интерес к ней также упал: 6 тысяч упоминаний в месяц сменились двумя.

Если брать во внимание все федеральные СМИ, включая информагентства, радио и новостные порталы, то здесь эти темы отошли на второй план не так значительно, а Крым в материалах стали затрагивать даже больше: с 40-50 тысяч упоминаний частота увеличилась до 60 тысяч.

Исследователи считают, что спад интереса к Украине, Крыму и Донбассу в СМИ - это естественный процесс. А отдельные скачки вверх создаются искусственно при помощи "мусорных сайтов".

"По всей видимости, бюджеты на раскрутку этих тем срезаны еще не полностью, и специальные люди занимаются тем, что повышают их цитируемость на второразрядных и третьеразрядных порталах", - об этом заявил политолог Аббас Галлямов.

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