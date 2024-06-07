Российским студентам назвали пять лучших вариантов для подработки летом

Эксперт назвал лучшие вакансии для студентов летом

Директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов выделил 5 лучших вариантов подработки для студентов на лето:

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Курьер: самый популярный вид заработка среди студентов летом — работа курьером. Этот вариант подработки удобен, так как график можно подстроить под свои планы. Студент сам выбирает, сколько ему работать: от двух до шестнадцати часов в день. Основные обязанности включают доставку заказов до двери заказчиков. Работодатели предоставляют транспорт для передвижения, будь то велосипед или электросамокат. Средняя ставка за смену составляет 4000 рублей. Грузчик: работа грузчиком также является хорошим вариантом для студентов. В современных складских помещениях установлена специальная техника для транспортировки грузов, что значительно облегчает труд. График работы свободный, что позволяет студентам выбирать удобное время для смен. Ставка за смену варьируется от 2700 до 4000 рублей. Кассир: для работы кассиром требуется дополнительное обучение, однако этот вариант также является привлекательным для студентов. Ставка за смену в будни составляет 2700 рублей, а в выходные — 3000 рублей. График работы классический — 8 часов в день, и подработку можно подобрать максимально близко к дому, что удобно для студентов, не имеющих возможности работать далеко от места проживания, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Комплектовщик: для тех студентов, кто точно знает, что днем работать не сможет, доступна работа комплектовщиком. Этот вид деятельности включает ночные смены, что позволяет студентам совмещать учебу и работу. Ставка за ночную смену составляет от 3000 до 7000 рублей. Фасовщик: аналогично работе комплектовщиком, фасовщик также может работать в ночные смены. Ставка за такие смены варьируется от 3000 до 7000 рублей. Этот вариант подработки подойдет студентам, предпочитающим ночную работу.

Эти пять вариантов подработки предлагают студентам гибкий график, что позволит совмещать работу с личными делами.