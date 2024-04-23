Дмитрий Киселёв встал на сторону Александра Дугина в споре об Ильине

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Дмитрий Киселёв о дискуссии вокруг Центра Ивана Ильина в РГГУ: "Хватит собачиться!"

2:32
Общество

Дмитрий Киселёв - один из наиболее влиятельных журналистов официального направления, прокомментировал в итоговой программе общественную дискуссию относительно открытия Центра Ивана Ильина в РГГУ под руководством консервативного философа Александра Дугина.

Дмитрий Киселёв о дискуссии вокруг Центра Ивана Ильина в РГГУ: "Хватит собачиться!"
Фото: commons.wikimedia.org by profmedinfo.ru

Сразу после открытия этого центра ряд деятелей коммунистического направления, в том числе и некоторые депутаты Госдумы обвинили Дугина и созданный им центр в реабилитации нацизма. В ответ Дугин обвинил оппонентов в работе на Запад и в провокации с целью дестабилизации общественной обстановки.

Дмитрий Песков поддержал позицию Дугина и призвал избегать политизации прошлого и не разжигать общественные дискуссии, особенно опасные в условиях внешнего давления. "Хватит собачиться" — так он призвал сторонников разных идеологий отказаться от идеологических баталий ради общего блага страны. 

Иван Александрович Ильин (1883-1954) — русского философа, писателя и публициста, доктора государственных наук, профессора.

Ильин родился в Москве, окончил юридический факультет Московского университета. В 1922 году был выслан большевиками из России на "философском пароходе". В эмиграции стал сторонником так называемых монархистов-непредрешенцев, тяготел к интеллектуальной традиции славянофилов. Он является одним из крупнейших политических мыслителей русского зарубежья.

С 1923 по 1934 год работал в Русском научном институте в Берлине. В 1938 году благодаря финансовой поддержке композитора Сергея Рахманинова переехал в Швейцарию. Поскольку Ильину не разрешалось работать или вести политическую деятельность, он в основном занимался вопросами этики и психологии.

Взгляды Ильина относительно общественного устройства России оказали большое влияние на некоторых российских интеллектуалов и политиков, в том числе на Александра Солженицына и Владимира Путина.

Позиция критиков Ильина заключается в том, что он симпатизировал нацистам и фашистам. Однако о прямых фактах сотрудничества с Германией они ничего не могут сообщить за их неимением. Кроме того, ссылка на симпатию к III Рейху безосновательна. Например, философ Мартин Хайдеггер, крупнейший идеолог феноменологии, в своё время активно сотрудничал с нацистами и даже добровольцем пошёл в фольксштурм в 1944 году. Однако никакой публичной кампании в западном обществе против изучения его трудов не проводится.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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