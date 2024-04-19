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В России заметили оток мигрантов из-за упавших продаж риса, плова и блюд быстрого приготовления

Новости МСБ: Рынок ощутил отток мигрантов

1:59
Общество

Новости МСБ: Уменьшение объемов продаж лапши и готовых к употреблению пюре, риса и товаров с халяльным статусом после конца марта замечено в столице и втором по величине городе России, а также в городах с населением свыше миллиона человек и в регионах, где запрещен труд мигрантов — на мероприятии под названием "Россия 2024: положение дел на полке".

Новости МСБ: Рынок ощутил отток мигрантов
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представители крупных сетевых магазинов и региональных торговых сетей заметили, что после произошедшего теракта в "Крокус Сити Холл" СМИ начали активно освещать информацию о возвращении мигрантов на родину или приостановке их трудовой деятельности. По мнению розничных компаний, это обстоятельство могло оказать значительное влияние на изменения в объеме продаж быстрой экономичной еды, используемой для приготовления плова и халяльных продуктов.

Одновременно эксперты призвали проанализировать ситуацию на рынке за более продолжительный период времени (по крайней мере, до конца мая), чтобы сделать объективные выводы о связи между оттоком мигрантов, ужесточением миграционной политики и объемом продаж традиционной экономичной "гастарбайтерской" пищи.

Напомним, что треть регионов России законодательно ограничили занятость мигрантов в ключевых общественных секторах: в сфере транспорта, такси, торговли, производства детского питания и других областях. Подобные ограничения вступили в силу в нескольких областях страны, включая Воронежскую, Кемеровскую, Магаданскую, Курганскую, Нижегородскую, Самарскую, Смоленскую, Тульскую области и Забайкальский край. В то же время в Крыму иностранцам было запрещено трудоустроиться в 35 отраслях, начиная от коммунальных услуг и такси и заканчивая торговлей и сферой образования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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