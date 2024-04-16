Ворвались в дом во время завтрака: Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону о взаимодействии со спецслужбами США

Павел Дуров заявил о попытке спецслужб США заполучить данные о работе Telegram

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Фото: Screenshot из Telegram-канала Tucker Carlson Network

В ходе интервью Павел рассказал историю о своём взаимодействии со спецслужбами США.

Так, во время последнего визита в эту страну вместе с инженером из команды разработчиков приложения, агенты попытались переманить на свою сторону сотрудника с целью разведать информацию о работе приложения, сообщает официальный Telegram-канал Такера Карлсона.

"Нет причин, по которым инженер мог соврать мне", — заявил Дуров.

В подтверждение этой истории Павел рассказал о случае, когда агенты ФБР ворвались в его дом в 9 утра, чтобы "поговорить" о Telegram.