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Ворвались в дом во время завтрака: Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону о взаимодействии со спецслужбами США

Павел Дуров заявил о попытке спецслужб США заполучить данные о работе Telegram

0:46
Общество

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Павел Дуров заявил о попытке спецслужб США заполучить данные о работе Telegram
Фото: Screenshot из Telegram-канала Tucker Carlson Network

В ходе интервью Павел рассказал историю о своём взаимодействии со спецслужбами США.

Так, во время последнего визита в эту страну вместе с инженером из команды разработчиков приложения, агенты попытались переманить на свою сторону сотрудника с целью разведать информацию о работе приложения, сообщает официальный Telegram-канал Такера Карлсона.

"Нет причин, по которым инженер мог соврать мне", — заявил Дуров.

В подтверждение этой истории Павел рассказал о случае, когда агенты ФБР ворвались в его дом в 9 утра, чтобы "поговорить" о Telegram.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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