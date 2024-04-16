Ворвались в дом во время завтрака: Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону о взаимодействии со спецслужбами США

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.
В ходе интервью Павел рассказал историю о своём взаимодействии со спецслужбами США.
Так, во время последнего визита в эту страну вместе с инженером из команды разработчиков приложения, агенты попытались переманить на свою сторону сотрудника с целью разведать информацию о работе приложения, сообщает официальный Telegram-канал Такера Карлсона.
"Нет причин, по которым инженер мог соврать мне", — заявил Дуров.
В подтверждение этой истории Павел рассказал о случае, когда агенты ФБР ворвались в его дом в 9 утра, чтобы "поговорить" о Telegram.
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