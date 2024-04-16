Обращение по поводу блокировки соцсети TikTok в России рассматривает Роскомнадзор

Роскомнадзор рассмотрит обращение о блокировке TikTok на территории РФ

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору заблокировать TikTok в России. Обращение уже начали рассматривать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Обращение находится на рассмотрении в ведомстве", — пишут РИА Новости, ссылаясь на Роскомнадзор.

В документе от АППСИМ есть просьба рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать его работу в России из-за того, что компания ByteDance официально заявила, что "больше не хочет работать в нашей стране".

Кстати, упомянули еще и то, что блокировка TikTok позволит отечественным соцсетям коротких видео увеличить аудиторию на 30 млн человек, а большее количество подписчиков у профессионального сообщества повлияет на возможности для заработка.