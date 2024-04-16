Обращение по поводу блокировки соцсети TikTok в России рассматривает Роскомнадзор

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору заблокировать TikTok в России. Обращение уже начали рассматривать.
"Обращение находится на рассмотрении в ведомстве", — пишут РИА Новости, ссылаясь на Роскомнадзор.
В документе от АППСИМ есть просьба рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису и заблокировать его работу в России из-за того, что компания ByteDance официально заявила, что "больше не хочет работать в нашей стране".
Кстати, упомянули еще и то, что блокировка TikTok позволит отечественным соцсетям коротких видео увеличить аудиторию на 30 млн человек, а большее количество подписчиков у профессионального сообщества повлияет на возможности для заработка.
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