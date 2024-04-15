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Дорого яичко ко Христову дню: вот что произойдёт с ценами на яйца и куличи в преддверии Пасхи — экономист

Мария Долгова: цены на яйца и куличи перед Пасхой возрастут

1:30
Общество » Семья » Кошелек

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова поделилась своим прогнозом относительно цен на яйца и куличи в преддверии Пасхи. Что ждать потребителям?

Мария Долгова: цены на яйца и куличи перед Пасхой возрастут
Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В беседе с Pravda.ru экономист отметила, что яйца всегда дорожают перед Пасхой из-за повышенного спроса на этот продукт. Однако она считает, что увеличение цен будет незначительным и, вероятно, составит около 1%.

А вот с куличами ситуация более сложная.

"Во-первых, себестоимость. Это и цена муки, и цена, опять же, яиц, которые используются, у кого-то молоко идёт, дрожжи. Поскольку, в принципе, инфляция у нас есть, то понятно, что все эти ингредиенты, в разной степени, но за прошедший год подорожали. Плюс, вес кулича будет, естественно, влиять на его цену. Опять-таки,  упаковочка, вот эти бумажные упаковки, в которых они продаются, тоже мы никуда не денемся, потому что подорожали красители, бумага, это тоже отразится на цене, — заявила Долгова.

Эксперт предполагает, что цены на куличи в этом году вырастут, особенно если в их производстве используют импортные компоненты.

"Если какие-то импортные, у нас всегда присутствовали те же самые итальянские какие-то куличи или другие зарубежного производства, если такие будут в наличии, то, конечно, они будут, скорее всего, самыми дорогими, — заключила эксперт.

Как Оригинально и очень быстро покрасить яйца на Пасху 2022 Свёклой
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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