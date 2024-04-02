Авиакомпаниям хотят запретить аннулировать обратные билеты при опоздании на рейс "туда"

Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулирование обратных билетов

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты, если пассажир не успел на рейс "туда".

Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

С таким предложением к ведомству обратились депутат Госдумы Сергей Леонов и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

"Многие перевозчики в РФ автоматически аннулируют обратный билет, если его приобрели в одном бронировании с билетом "туда", и пассажир не сел на первый рейс", — пишут "Известия".

Такая ситуация чаще всего происходит, когда человек опаздывает на самолет.

В большинстве случаев пассажиры из-за этого не отказываются от перелета и снова покупают два билета. Авиакомпании дважды зарабатывают на одном человеке.

Зотов добавил, что иногда пассажир узнает об отмене бронирования только в аэропорту на стойке регистрации, так как авиакомпания не уведомила его об аннулировании билета.

По словам депутата ГД, порядок аннуляции должен быть совсем другим. Перевозчикам для начала нужно узнать, собирается ли пассажир воспользоваться остальными билетами в бронировании, и только в случае отказа аннулировать их.