Ахмат Кадыров поручил проверять пользователей соцсетей Bigo Live и Likee

Воспитание в Сети: власти Чечни будут проверять интернет-пользователей на неподобающее поведение

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Чечни начнет проверять, как ведут себя в соцсетях Bigo Live (для ведения эфиров) и Likee (аналог TikTok) жители региона. Соответствующее поручение дал министр Чеченской Республики по делам молодежи Ахмат Кадыров. Об этом пишет агентство «Грозный информ».

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Ведомство будет проверять пользователей соцсетей, чьи действия дискредитируют культуру и менталитет Чечни. Сотрудники промониторят популярные платформы на предмет неподобающего поведения жителей региона. Причем с нарушителями будут впоследствии проводить воспитательную работу.

Напомним, что Ахмат Кадыров регулярно проводит профилактическую работу среди молодых людей. Недавно глава ведомства пообщался с трудными подростками, которые стоят на учете в ПДН.