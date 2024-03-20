Ахмат Кадыров поручил проверять пользователей соцсетей Bigo Live и Likee

Правительство Чечни начнет проверять, как ведут себя в соцсетях Bigo Live (для ведения эфиров) и Likee (аналог TikTok) жители региона. Соответствующее поручение дал министр Чеченской Республики по делам молодежи Ахмат Кадыров. Об этом пишет агентство «Грозный информ».
Ведомство будет проверять пользователей соцсетей, чьи действия дискредитируют культуру и менталитет Чечни. Сотрудники промониторят популярные платформы на предмет неподобающего поведения жителей региона. Причем с нарушителями будут впоследствии проводить воспитательную работу.
Напомним, что Ахмат Кадыров регулярно проводит профилактическую работу среди молодых людей. Недавно глава ведомства пообщался с трудными подростками, которые стоят на учете в ПДН.
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