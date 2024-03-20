Валерий Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования заявил о необходимости вернуть в школы оценки за поведение, снижающие баллы ЕГЭ

Валерий Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования заявил о необходимости вернуть в школы оценки за поведение. Об этом сообщает "Коммерсант”.
По мнению главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, эта оценка должна влиять на баллы Единого Государственного Экзамена.
Он поделился результатами опроса, который организовала детский омбудсмен в Ульяновской области Екатерина Сморода среди педагогов. Согласно его результатам, педагоги довольно часто сталкиваются с разного рода оскорблениями со стороны учащихся, но у учителей нет легальных способов поставить зарвавшихся учеников на место.
Для этого Фадеев предлагает вернуть оценку за поведение, снижающую баллы на ЕГЭ. Предлагается также и другая инициатива — добавление баллов за волонтёрскую деятельность и сдачу ГТО. Эти предложения он собирается обсудить с педагогами, психологами и рядом других экспертов.
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