Министерство просвещения РФ не исключает возможность рассмотрения вопроса о дополнении уроков музыки песнями современных авторов патриотической направленности

В школах России могут начать изучать творчество современных патриотических исполнителей

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Министерство просвещения РФ не исключает возможность рассмотрения вопроса о дополнении уроков музыки песнями современных авторов патриотической направленности. Пишет ТАСС.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету "Музыка" песнями патриотической направленности современных авторов", — сообщила заместитель главы министерства Татьяна Васильева.

Ранее в средствах массовой информации писали, что депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о поддержке минпросвещения предложения о включении в школьную программу изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Shamana и других современных исполнителей патриотических песен.