Министерство просвещения РФ не исключает возможность рассмотрения вопроса о дополнении уроков музыки песнями современных авторов патриотической направленности. Пишет ТАСС.
"Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету "Музыка" песнями патриотической направленности современных авторов", — сообщила заместитель главы министерства Татьяна Васильева.
Ранее в средствах массовой информации писали, что депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о поддержке минпросвещения предложения о включении в школьную программу изучение творчества группы "Любэ", Олега Газманова, Shamana и других современных исполнителей патриотических песен.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.