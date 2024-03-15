Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неправильный прикус: пять фактов, которые надо знать
Моддер увеличил частоту кадров в Dark Souls 2
Дети известных актёров, которым незнакомо слово "нет"
Нарколог Поликарпов перечислил внешние признаки женского алкоголизма
Популярным морским курортом остается Чёрное море
Герань будет цвести! Делимся правильной подкормкой растения
Ученые обнаружили в Ираке храм персидской богини плодородия Анахиты
Тонкие блинчики на кефире: получаются мягкие, нежные и ажурные
Стас Михайлов: гастрольный тур и участие в выборах президента России
Доброта спасет мир: страдающему от редкой болезни мальчику из Тюмени неравнодушные граждане собрали более 300 млн руб. на лечение

Страдающему от миодистрофии Дюшенна мальчику из Тюмени собрали более 300 млн рублей на лечение

0:52
Общество

Семилетнему Святославу Тропынину из Тюмени, страдающему редкой болезнью, миодистрофией Дюшенна, удалось собрать свыше 280 миллионов рублей на лечение благодаря щедрости многих добрых сердец.

Страдающему от миодистрофии Дюшенна мальчику из Тюмени собрали более 300 млн рублей на лечение
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

Помощь пришла со всех сторон, и, благодаря общественной поддержке и вниманию, необходимая сумма была собрана. Дополнительные 50 миллионов рублей были предоставлены президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, что стало ключевым моментом в достижении цели. Теперь у мальчика появилась возможность пройти необходимое лечение, сообщает tmn.aif.ru.

Миодистрофия Дюшенна, наследственное нервно-мышечное заболевание, характеризуется недостатком дистрофина, важного фактора для развития мышц. Эффективное лечение этого состояния требует использования дорогостоящего американского препарата.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Последние материалы
Brabus представил нового монстра: Mercedes-AMG S63 E-Performance с 930 лошадиными силами
Восемь способов ускорить обмен веществ
RS: слова Путина об Украине должны заставить Запад задуматься о переговорах
Врач Асанов: частое употребление алкоголя может вызвать слабоумие и шизофрению
Учёные нашли эффективную и безопасную методику лечения облысения
Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради сохранения власти
Нужно ли перепахивать огород весной?
Revolution Team преображает классику: GTA Vice City в стиле Grand Theft Auto IV
МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину
Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников