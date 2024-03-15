Доброта спасет мир: страдающему от редкой болезни мальчику из Тюмени неравнодушные граждане собрали более 300 млн руб. на лечение

Страдающему от миодистрофии Дюшенна мальчику из Тюмени собрали более 300 млн рублей на лечение

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Семилетнему Святославу Тропынину из Тюмени, страдающему редкой болезнью, миодистрофией Дюшенна, удалось собрать свыше 280 миллионов рублей на лечение благодаря щедрости многих добрых сердец.

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Помощь пришла со всех сторон, и, благодаря общественной поддержке и вниманию, необходимая сумма была собрана. Дополнительные 50 миллионов рублей были предоставлены президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, что стало ключевым моментом в достижении цели. Теперь у мальчика появилась возможность пройти необходимое лечение, сообщает tmn.aif.ru.

Миодистрофия Дюшенна, наследственное нервно-мышечное заболевание, характеризуется недостатком дистрофина, важного фактора для развития мышц. Эффективное лечение этого состояния требует использования дорогостоящего американского препарата.