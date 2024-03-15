Доброта спасет мир: страдающему от редкой болезни мальчику из Тюмени неравнодушные граждане собрали более 300 млн руб. на лечение

Семилетнему Святославу Тропынину из Тюмени, страдающему редкой болезнью, миодистрофией Дюшенна, удалось собрать свыше 280 миллионов рублей на лечение благодаря щедрости многих добрых сердец.
Помощь пришла со всех сторон, и, благодаря общественной поддержке и вниманию, необходимая сумма была собрана. Дополнительные 50 миллионов рублей были предоставлены президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, что стало ключевым моментом в достижении цели. Теперь у мальчика появилась возможность пройти необходимое лечение, сообщает tmn.aif.ru.
Миодистрофия Дюшенна, наследственное нервно-мышечное заболевание, характеризуется недостатком дистрофина, важного фактора для развития мышц. Эффективное лечение этого состояния требует использования дорогостоящего американского препарата.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.