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Выяснилось, на какие цели откладывают деньги россиянки

Россиянки чаще всего откладывают деньги на покупку жилья, путешествия и ремонт

2:24
Общество » Семья » Кошелек

Согласно опросу, проведенному СберМаркетингом, почти половина опрошенных женщин в России, а именно 40%, откладывают деньги на конкретные цели.

Россиянки чаще всего откладывают деньги на покупку жилья, путешествия и ремонт
Фото: PxHere

Наиболее часто откладывание средств характерно для женщин со средним доходом (40–60 тысяч рублей на человека в семье) и молодежи (18–24 года) - по 48%.

Среди конкретных целей на первом месте находятся путешествия (49%), затем ремонт (45%), покупка квартиры или дачи (32%), а также здоровье (26%), пишет Газета.Ru.

Также опрос показал, что у 46% опрошенных женщин имеется финансовая подушка. Это привычка накапливать деньги в основном характерна для женщин с высоким доходом (63%).

Кроме откладывания денег, обнаружилось, что 25% россиянок активно ищут дополнительные источники дохода, а 19% уже нашли такие в течение последнего года. Эта характеристика подходит для женщин независимо от уровня дохода, но после 50 лет интерес к внешним доходам резко снижается, и его заменяет желание экономить. В возрасте от 51 до 55 лет экономит 42% опрошенных, а в возрасте от 56 до 60 - 39%.

В ходе опроса участницы также попросили оценить сумму денег, которая могла бы значительно улучшить их качество жизни. Большинство указали 50 тысяч рублей в месяц. Респондентки отметили, что, вероятнее всего, лишние деньги они потратили бы на различные радости и исполнение желаний. По данным опроса, 44% женщин начали бы чаще путешествовать, 38% сделали бы ремонт квартиры, а 35% потратили бы средства на здоровье и заботу о себе. Отложить дополнительные средства на финансовую подушку согласны 23% опрошенных.

Если речь идет о получении одноразовой суммы денег, большинству участниц опроса хватило бы 2 миллионов рублей. В таком случае цели выглядят более прагматично - 39% респонденток потратили бы средства на покупку квартиры или дома, 27% - на погашение кредитов и долгов, 21% отправились бы в путешествие. Также в пятерку самых популярных ответов попали ремонт жилья (20%) и покупка автомобиля (19%).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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