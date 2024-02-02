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Загадки второго дома: путь к финансовому успеху через астрологию и материальные ценности

Астролог Старовойтова рассказала, как разным знакам Зодиака быстро накопить денег

3:04
Гороскопы

Найти союз с финансовой энергией и ускорить процесс накопления богатства может помочь второй дом в натальной карте. Этот сектор отвечает за материальные ценности в нашей жизни, поделилась астролог Натали Старовойтова.

Астролог Старовойтова рассказала, как разным знакам Зодиака быстро накопить денег
Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Создание натальной карты доступно в различных онлайн-астропрограммах, пояснила она. Необходимо указать дату, время и место рождения. Затем следует изучить, в каком знаке Зодиака расположен второй дом, обозначенный цифрой 2 (или II).

Если второй дом находится в Овне, это указывает на предпочтение денег к моментальному принятию решений.

"Поэтому стоит развивать смелость и отказываться от долгих раздумий о "надо или не надо"", — советует астролог.

Также необходимо избегать бездействия с деньгами — они должны оборачиваться, принося прибыль.

Для тех, у кого второй дом в Тельце, финансовый успех легче достигается, если уделить внимание расходам на "красоту". Это могут быть затраты на уход за собой, стиль, украшения, предметы искусства, и интерьер.

Легкость в обращении с деньгами помогает увеличивать доходы тем, у кого второй дом в Близнецах.

"Им не следует скупо относиться к золоту, подсчитывать каждую копейку и бояться тратить. Они должны расслабиться и избавиться от страхов и напряжения в финансовой сфере", — отмечает Старовойтова.

В случае, если второй дом расположен в Раке, финансовую удачу поддерживают консервативный подход и забота о деньгах. Здесь рекомендуется тщательное накопление и разумные инвестиции.

Для тех, у кого второй дом во Льве, эксперт советует не стесняться.

"Чем больше радости в жизни, тем больше денег. Поэтому следует наслаждаться тратами на себя, развлечения, хобби и искусство", — предлагает Старовойтова.

Владельцам второго дома в Деве поможет дружба с деньгами через создание порядка. Важно следить за тем, как они хранятся, планировать расходы и строго соблюдать бюджет. А те, у кого второй дом в Весах, должны всегда выбирать лучшее и постепенно позволять себе больше. Таким образом, прибыль будет расти.

Люди с вторым домом в Скорпионе могут достигнуть финансового успеха, проявляя смелость, решительность и постоянное развитие. Чем больше вызовов они берут в жизни, тем крепче их финансовое положение.

Жадность и скупость снижают финансовую удачу людей с вторым домом в Стрельце. Напротив, щедрость и откровенность сразу привлекают деньги. У тех, у кого второй дом в Козероге, важно часто проверять баланс: вести учет доходов и расходов, чтобы добиться постоянного обогащения.

Владельцам второго дома в Водолее рекомендуется инвестировать финансы в интересные проекты. Их деньги требуют активного использования. Тем, у кого второй дом в Рыбах, важно избавиться от негативных установок и страхов по отношению к финансам. Более осознанное отношение к материальным ресурсам укрепит их денежную энергию, сообщает Москва 24.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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