Загадки второго дома: путь к финансовому успеху через астрологию и материальные ценности

Your browser does not support the audio element.

Найти союз с финансовой энергией и ускорить процесс накопления богатства может помочь второй дом в натальной карте. Этот сектор отвечает за материальные ценности в нашей жизни, поделилась астролог Натали Старовойтова.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0