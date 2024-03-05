На фоне мирового сбоя миллионы людей регистрировались в Telegram за последний час, похвастался Дуров

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне мирового сбоя в работе многих популярных онлайн-платформ миллионы пользователей регистрировались в Telegram за последний час.
Дуров отметил, что его платформа тратит значительно меньше средств на инфраструктуру по сравнению с упавшими Instagram* и Facebook*.
Согласно заявлению Дурова, в 2023 году Telegram был недоступен всего 9 минут из 526 тысяч.
Напомним, что в то время как другие крупные сервисы, такие как Твиттер, Gmail, YouTube, WhatsApp*, ТикТок, Valorant, Oculus и многие другие, испытывали сложности с доступом или работой, Telegram продолжал функционировать стабильно.
* Заблокированы в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.