На фоне мирового сбоя миллионы людей регистрировались в Telegram за последний час, похвастался Дуров

Павел Дуров: на фоне мирового сбоя миллионы людей зарегистрировались в Telegram

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Глава мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что на фоне мирового сбоя в работе многих популярных онлайн-платформ миллионы пользователей регистрировались в Telegram за последний час.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Дуров отметил, что его платформа тратит значительно меньше средств на инфраструктуру по сравнению с упавшими Instagram* и Facebook*.

Согласно заявлению Дурова, в 2023 году Telegram был недоступен всего 9 минут из 526 тысяч.

Напомним, что в то время как другие крупные сервисы, такие как Твиттер, Gmail, YouTube, WhatsApp*, ТикТок, Valorant, Oculus и многие другие, испытывали сложности с доступом или работой, Telegram продолжал функционировать стабильно.

* Заблокированы в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.