Telegram-канал SHOT рассказал, как жителя Санкт-Петербурга и его семью от взрыва БПЛА спасли плотные шторы. Всё произошло утром, 2 марта, возле пятиэтажного дома на Писаревском проспекте. Предположительно целью украинского БПЛА был не жилой дом, а нефтебаза "Ручьи".
"Лежал в постели, вдруг, бабахнуло. Оконные рамы влетели во внутрь. Спасибо шторе и тюле, они как-то чудом защитили нас от осколков. В общем, плотные они и нас не посекло", — слова петербуржца возле окон, которого взорвался БПЛА.
Сообщения о взрыве беспилотника в Петербурге начали появляться с утра. МО РФ пока не давало комментариев по инциденту со взрывом БПЛА. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о повреждении остеклений в двух домах. Повреждения полученные в результате взрыва БПЛА, 2 марта — продолжают оценивать. Очевидцы рассказали, что дрон летел в сторону населённого пункта Углово.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.