SHOT: жителя Петербурга от взрыва дрона спасли оконные шторы

Петербуржец рассказал о том, как шторы сохранили ему жизнь при взрыве БПЛА

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Telegram-канал SHOT рассказал, как жителя Санкт-Петербурга и его семью от взрыва БПЛА спасли плотные шторы. Всё произошло утром, 2 марта, возле пятиэтажного дома на Писаревском проспекте. Предположительно целью украинского БПЛА был не жилой дом, а нефтебаза "Ручьи".

Фото: www.flickr.com by Джеф Посканцер is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Лежал в постели, вдруг, бабахнуло. Оконные рамы влетели во внутрь. Спасибо шторе и тюле, они как-то чудом защитили нас от осколков. В общем, плотные они и нас не посекло", — слова петербуржца возле окон, которого взорвался БПЛА.

Сообщения о взрыве беспилотника в Петербурге начали появляться с утра. МО РФ пока не давало комментариев по инциденту со взрывом БПЛА. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о повреждении остеклений в двух домах. Повреждения полученные в результате взрыва БПЛА, 2 марта — продолжают оценивать. Очевидцы рассказали, что дрон летел в сторону населённого пункта Углово.