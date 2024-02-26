Кадровый кризис в России: вакансии бьют все рекорды, ищут работников даже в Северной Корее

В России не хватает более 1,8 млн работников

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

В России наблюдается серьезный кадровый кризис: экономике не хватает более 1,8 миллиона работников, что усугубляет ситуацию. В ряде регионов количество вакансий превышает количество доступных рабочих мест в несколько раз.

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Работодатели прибегают к различным методам для решения проблемы, включая привлечение подростков и заключенных, хотя эти резервы оказываются ограниченными. Об этом сообщает издание "Акценты".

Основной кадровый резерв в стране — это мигранты, и российские работодатели активно ищут новые источники трудовых мигрантов, включая страны, такие как Северная Корея, где количество безработных значительно выше. Работодатели предпочитают нанимать местных работников из-за экономии на зарплате по сравнению с мигрантами из других стран.