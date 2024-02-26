В России наблюдается серьезный кадровый кризис: экономике не хватает более 1,8 миллиона работников, что усугубляет ситуацию. В ряде регионов количество вакансий превышает количество доступных рабочих мест в несколько раз.
Работодатели прибегают к различным методам для решения проблемы, включая привлечение подростков и заключенных, хотя эти резервы оказываются ограниченными. Об этом сообщает издание "Акценты".
Основной кадровый резерв в стране — это мигранты, и российские работодатели активно ищут новые источники трудовых мигрантов, включая страны, такие как Северная Корея, где количество безработных значительно выше. Работодатели предпочитают нанимать местных работников из-за экономии на зарплате по сравнению с мигрантами из других стран.
Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.