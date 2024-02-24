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MT: холостые герои СВО ищут верных красавиц и против толстых "разведёнок"

MT: холостые бойцы СВО ищут верных и готовых рожать жён

1:34
Общество

Холостых участников СВО опросили о пожеланиях к своей будущей избраннице - итоги опроса добровольцев, мобилизованных и контрактников публикует "Блокнот" со ссылкой на MilitaryTimes.

MT: холостые бойцы СВО ищут верных и готовых рожать жён
Фото: trikky.ru

Так, самые важные черты в женщине для "повидавших фронт" холостяков - верность и искренность, за ними следуют красота и ум.

Ещё для бойцов крайне важна готовность потенциальной партнёрши родить и совместно воспитывать общих детей, далее - сексуальность и домашние навыки.

Респонденты не желают связываться с обманщицами, изменщицами, и не хотят отношений с разведёнными женщинами, воспитывающими "чужих" (для них) детей.

Также они не готовы к браку или отношениями с глупыми, слишком меркантильными (а жалование у бойцов - от 200 000 рублей в месяц!) и толстыми ("не пытающимися сбросить вес") дамами.

Отмечается, что ранее такой же опрос провели среди 5 000 "гражданских" холостяков - выяснилось, что у них другие приоритеты.

Не участвовавшие в СВО россияне рассматривают излишний вес как главный недостаток у женщин, затем идут лень, глупость, увлечение соцсетями, сериалами и алкоголем.

Представительницы прекрасного пола, согласно данным опросов, не хотят создавать семью с мужчиной, неспособным зарабатывать, а также с выпивохами, изменщиками, фанатами "Танчиков", приставок и социальных сетей.

Ещё не в фаворе у россиянок мужчины с небольшими "физиологическими данными" и не умеющими драться, постоять за семью.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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