Холостых участников СВО опросили о пожеланиях к своей будущей избраннице - итоги опроса добровольцев, мобилизованных и контрактников публикует "Блокнот" со ссылкой на MilitaryTimes.
Так, самые важные черты в женщине для "повидавших фронт" холостяков - верность и искренность, за ними следуют красота и ум.
Ещё для бойцов крайне важна готовность потенциальной партнёрши родить и совместно воспитывать общих детей, далее - сексуальность и домашние навыки.
Респонденты не желают связываться с обманщицами, изменщицами, и не хотят отношений с разведёнными женщинами, воспитывающими "чужих" (для них) детей.
Также они не готовы к браку или отношениями с глупыми, слишком меркантильными (а жалование у бойцов - от 200 000 рублей в месяц!) и толстыми ("не пытающимися сбросить вес") дамами.
Отмечается, что ранее такой же опрос провели среди 5 000 "гражданских" холостяков - выяснилось, что у них другие приоритеты.
Не участвовавшие в СВО россияне рассматривают излишний вес как главный недостаток у женщин, затем идут лень, глупость, увлечение соцсетями, сериалами и алкоголем.
Представительницы прекрасного пола, согласно данным опросов, не хотят создавать семью с мужчиной, неспособным зарабатывать, а также с выпивохами, изменщиками, фанатами "Танчиков", приставок и социальных сетей.
Ещё не в фаворе у россиянок мужчины с небольшими "физиологическими данными" и не умеющими драться, постоять за семью.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.