Даванков предложил Госдуме отзывать чиновников на тайном голосовании в "Госуслугах"

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес на рассмотрении Госдумы законопроект, предлагающий предоставить право отзывать глав муниципальных образований, членов выборных органов и местного самоуправления на основе ежегодного тайного голосования на портале "Госуслуги", сообщает ДумаТВ.
Согласно этому законопроекту, должностное лицо считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистрированных избирателей.
Представители фракции "Новые люди" отметили, что сейчас у россиян отсутствует возможность влиять на деятельность глав муниципальных образований или членов выборных органов местного самоуправления. По мнению парламентариев, это повысит ответственность должностных лиц перед избирателями и интерес граждан к политике.
Напомним, что в настоящее время оценка работы представителей муниципальных образований осуществляется Правительством РФ. При этом многие главы муниципалитетов избираются не напрямую, а назначаются по итогам конкурса.
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