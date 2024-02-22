Даванков предложил Госдуме отзывать чиновников на тайном голосовании в "Госуслугах"

Госдума: "Новые люди" предложили отзывать чиновников через "Госуслуги"

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес на рассмотрении Госдумы законопроект, предлагающий предоставить право отзывать глав муниципальных образований, членов выборных органов и местного самоуправления на основе ежегодного тайного голосования на портале "Госуслуги", сообщает ДумаТВ.

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Согласно этому законопроекту, должностное лицо считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины зарегистрированных избирателей.

Представители фракции "Новые люди" отметили, что сейчас у россиян отсутствует возможность влиять на деятельность глав муниципальных образований или членов выборных органов местного самоуправления. По мнению парламентариев, это повысит ответственность должностных лиц перед избирателями и интерес граждан к политике.

Напомним, что в настоящее время оценка работы представителей муниципальных образований осуществляется Правительством РФ. При этом многие главы муниципалитетов избираются не напрямую, а назначаются по итогам конкурса.