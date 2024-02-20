"Месье Зеленский, хватит уже!" Французов возмутили жалобы о тяжелом положении ВСУ

"Хватит уже". Французы резко отреагировали на признание Зеленского

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Читателей французского издания Le Figaro возмутило неожиданное признание Владимира Зеленского о чрезвычайно тяжелом положении ВСУ на передовой.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Накануне президент Украины заявил о сложной ситуации на нескольких участках фронта, особенно тех, где сосредоточены большие резервы российских войск, и ожидаемо потребовал у западных "партнеров" еще больше вооружений.

"Месье Зеленский, пришло время начать переговоры! Хватит уже! — написал в ответ MAXIVE.

Пользователь выразил надежду, что Зеленского посетят "определенные личности", которые проверят, что глава Украины сделал с полученными от западных кураторов деньгами.

Читатель с ником Logos задался вопросом, на что вообще надеялся Зеленский, затевая войну с ядерной державой и не имея никаких средств для этого. Пользователь посоветовал украинскому лидеру вместо жалоб скорее садиться за стол переговоров.

Читатель araucaria luxurians написал, что надежды врагов России на заморозку конфликта и "корейский сценарий" не оправдались, и теперь они "стыдливо опустили глаза и внимательно изучают свои ноги". Пользователь написал, что фронт сыпется, а в Авдеевке ВСУ и вовсе потерпели поражение.