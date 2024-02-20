Бойцы СВО посчитали, что памятник Жванецкому в Ростове-на-Дону оскорбляет чувства патриотов

Сатирик Михаил Жванецкий пользовался большим успехом у публики. Его шутки любили миллионы зрителей. 13 февраля в Ростове-на-Дону прошло торжественное открытие памятнику Жванецкому, однако не все восприняли положительно это событие.
Бойцы СВО заявили, что памятник не нужно было ставить, поскольку, по их мнению, Жванецкий был русофобом и мечтал о развале России. Также солдаты высказались, что памятник оскорбляет их погибших товарищей.
"Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а всё, что нам дорого, исчезло, защитников Отечества оскорблял. Воздвигнув памятник русофобу, вы оскорбили весь народ и плюнули на могилы наших павших братьев", — считают участники СВО.
Такое мнение уже высказывали некоторые другие россияне. Так, на открытии памятника одна жительница Ростова начала громко возмущаться и испортила настроение тем присутствовавшим, которые хорошо относились к сатирику.
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