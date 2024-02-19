Уличные парковки в столице 23 и 24 февраля будут бесплатными

Бесплатная парковка в честь Дня защитника Отечества

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В честь Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на сайте Информационного Центра Правительства Москвы.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумами будут работать по своим обычным тарифам.

Напомним, что эта рабочая неделя для россиян будет короткой и продлится всего 4 дня: в честь Дня защитника Отечества граждан ждут три праздничных выходных. Поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час, сообщила Федеральная служба по труду и занятости.