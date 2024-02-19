Этими 3 средствами опытные хозяйки легко отмывают чайники из нержавейки снаружи

Блеск и чистота без усилий: секреты ухода за чайником из нержавеющей стали!

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Часто задача по очистке обычного чайника из нержавеющей стали кажется трудной и напряженной. Но неправильный подход может привести к преждевременному старению вашего прибора. Однако, необходимо решать проблему, учитывая, что мы ежедневно используем чайник, что приводит к его быстрому загрязнению как снаружи, так и изнутри.

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Давайте рассмотрим несколько простых, но эффективных методов, используя лишь доступные средства, которые, вероятно, есть у каждой хозяйки.

Уксус:

Для внешней чистки: опустите чайник в кастрюлю с водой и тремя ложками уксуса. Прокипятите несколько минут, затем охладите и протрите насухо.

Для внутренней чистки: залейте в чайник стакан уксуса и полстакана воды, вскипятите, оставьте на 1 час. Промойте несколько раз водой для удаления запаха. Обратите внимание, что уксус не подходит для электрических чайников.

Сода:

Для наружной чистки: нагрейте воду в чайнике, посыпьте содой, затем очистите мягкой мочалкой.

Для внутренней чистки: засыпьте две столовые ложки соды в чайник, оставьте на несколько минут, затем промойте для устранения запаха. Сода подходит для обработки электрических чайников.

Зубная паста:

Нанесите зубную пасту на сухую тряпку и протрите поверхность чайника.

Смойте пасту под струей воды, протрите насухо и слегка подогрейте прибор. Затем полируйте поверхность мягкой тканью до блеска.

Эти простые методы помогут вам легко и эффективно вернуть чайнику из нержавеющей стали его первоначальный вид.