Доставка или магазин? Российские эксперты раскрыли, где выгоднее покупать продукты питания

Экономисты считают примерно равноценно выгодными покупки продуктов онлайн и в магазине

2:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные сервисы значительно упрощают повседневную жизнь жителей России. Теперь домохозяйкам не обязательно тратить усилия и время на утомительные походы в супермаркеты для закупки продуктов — всё можно выбрать и доставить прямо к двери. Это, безусловно, удобно, однако эксперты, изучившие этот вопрос, высказали ряд замечаний.

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Время — это не деньги

Елена Зацаринная, экономист и доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова, отметила, что заказ продуктов онлайн действительно экономит время, но, к сожалению, не всегда деньги.

"Стоимость продуктов в интернет-магазинах может отличаться от цен в обычных магазинах из-за логистических издержек. Плата за доставку, часто незаметно включённая в цену товара, является частью этой стоимости. Хотя многие интернет-магазины предлагают бесплатную доставку при достижении минимальной суммы заказа, это не всегда удобно, особенно если в корзине товаров недостаточно", — пояснила эксперт.

Выбор без проблем

Однако, по словам экономиста, в обычных магазинах у покупателей есть возможность лично оценить товар перед покупкой, что недоступно при онлайн-шопинге.

"Более того, не все приложения имеют удобный интерфейс и четкое разделение товаров по категориям. Это также важно. Некоторые супермаркеты устраивают вечерние распродажи своей продукции, что может быть выгодно для покупателей. Онлайн-магазины не всегда предлагают такие скидки, а также не всегда доступна продукция с истекающим сроком годности", — добавила Зацаринная.

По словам Юлии Корчагиной-Озджан, основателя "Академии бизнеса и стратегического маркетинга", в супермаркетах часто предлагаются дополнительные скидки, которые недоступны в интернете, особенно на такие товары, как яйца, молочная продукция и мясо, сообщает aif.ru.

"Кроме того, в магазинах всегда можно выбрать товар, который подходит лучше всего, в то время как в интернете это может быть сложнее. Однако в онлайн-магазинах есть множество агрегаторов, которые помогают сравнить цены и условия доставки различных магазинов, что является их преимуществом. В общем, оба варианта покупки, как правило, равноценны с точки зрения экономии, и выбор между ними зависит от индивидуальных предпочтений и занятости", — заключила специалист.