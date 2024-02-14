Инициатива сейчас не рассматривается – в Астраханской области отказались от идеи запретить кормить бездомных животных

Эксперт Pravda.Ru Корецкий: инициатива астраханских властей запретить кормить бездомных животных незаконна

2:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Исполнительный директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецких в интервью нашему изданию пояснил, почему запретом кормить бездомных животных нельзя решить саму проблему.

Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зоозащитник признаёт, что проблема безнадзорных собак в Астраханской области стоит очень остро. Впрочем, как и во многих других российских регионах. С 2020 года в Астрахани действует программа по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску назад бродячих собак. Но, как считает Юрий Корецких, не совсем успешно.

"Нужно было простерилизовать большинство популяции бездомных животных, чтобы они не размножались, чтобы они были здоровые, вакцинированные. И там, где эта система применяется добросовестно, там идут уже через несколько лет заметные улучшения. А в Астраханской области пошли по другому пути: там процветала коррупция. Даже официально Следственный комитет установил, что подрядчик в Астрахани разворовал больше половины выделенных ему средств на отлов", — информирует эксперт.

Идея ввести запрет на кормление бездомных животных, говорит наш собеседник, не что иное, как перекладывание ответственности на жителей. К тому же, считает спикер, инициатива не попадает в правовое поле.

"На граждан всю вину пытаются перенести за то, что есть собаки, а люди пытаются их кормить, проявляют какое-то сострадание. Инициатива незаконна, противоречит законодательству. И уже были подобные инциденты в других регионах (Челябинская область, Краснодарский край) и там прокуратура отменяла подобные постановления. Поэтому, я думаю, что и в Астраханской области оно не пройдет. Показателен тот факт, что они говорят, что это дорого стерилизовать, выпускать, а убить дешевле. Они приняли новый бюджет на 2024 год, и в нем заложена почти четверть миллиарда рублей на отлов и убийства животных. В то время как предыдущие бюджеты были в разы меньше", — говорит Корецких.

Тем временем стало известно, что астраханские власти отказались от идеи запретить кормление бездомных животных. В региональном парламенте заявили, что подобная законодательная инициатива не обсуждается и не рассматривается.

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