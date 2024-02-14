Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пресс-секретарь президента РФ Песков: Россия ожидала отказа Канады в экстрадиции украинского нациста Гунько
Песков прокомментировал закон о конфискации: обеспокоенность считаем беспочвенной
В Авдеевке ВС РФ замыкают котёл вокруг укрепрайона "Зенит" на базе ПВО
Памятник Жванецкому в Ростове прикрыли тканью после обвинений писателя в русофобии
Вера Брежнева объяснила, как пережила расставание с Меладзе
В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить конфликт на Украине
Стали известны возможные последствия от разных типов ядерных взрывов
Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар
Прохор Шаляпин показал, как проводит день всех влюблённых
Инициатива сейчас не рассматривается – в Астраханской области отказались от идеи запретить кормить бездомных животных

Эксперт Pravda.Ru Корецкий: инициатива астраханских властей запретить кормить бездомных животных незаконна

2:16
Общество

Исполнительный директор "Альянса защитников животных" Юрий Корецких в интервью нашему изданию пояснил, почему запретом кормить бездомных животных нельзя решить саму проблему.

Эксперт Pravda.Ru Корецкий: инициатива астраханских властей запретить кормить бездомных животных незаконна
Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зоозащитник признаёт, что проблема безнадзорных собак в Астраханской области стоит очень остро. Впрочем, как и во многих других российских регионах. С 2020 года в Астрахани действует программа по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску назад бродячих собак. Но, как считает Юрий Корецких, не совсем успешно.

"Нужно было простерилизовать большинство популяции бездомных животных, чтобы они не размножались, чтобы они были здоровые, вакцинированные. И там, где эта система применяется добросовестно, там идут уже через несколько лет заметные улучшения. А в Астраханской области пошли по другому пути: там процветала коррупция. Даже официально Следственный комитет установил, что подрядчик в Астрахани разворовал больше половины выделенных ему средств на отлов", — информирует эксперт.

Идея ввести запрет на кормление бездомных животных, говорит наш собеседник, не что иное, как перекладывание ответственности на жителей. К тому же, считает спикер, инициатива не попадает в правовое поле.

"На граждан всю вину пытаются перенести за то, что есть собаки, а люди пытаются их кормить, проявляют какое-то сострадание. Инициатива незаконна, противоречит законодательству. И уже были подобные инциденты в других регионах (Челябинская область, Краснодарский край) и там прокуратура отменяла подобные постановления. Поэтому, я думаю, что и в Астраханской области оно не пройдет. Показателен тот факт, что они говорят, что это дорого стерилизовать, выпускать, а убить дешевле. Они приняли новый бюджет на 2024 год, и в нем заложена почти четверть миллиарда рублей на отлов и убийства животных. В то время как предыдущие бюджеты были в разы меньше", — говорит Корецких.

Тем временем стало известно, что астраханские власти отказались от идеи запретить кормление бездомных животных. В региональном парламенте заявили, что подобная законодательная инициатива не обсуждается и не рассматривается.

Оперштаб по обращению с безнадзорными животными проверяют условия содержания собак в приютах
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Россия больно ответит Западу на кражу своих замороженных активов Дмитрий Плотников Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить конфликт на Украине
Стали известны возможные последствия от разных типов ядерных взрывов
Туроператоры рассказали о ценах на путешествия на Занзибар
Прохор Шаляпин показал, как проводит день всех влюблённых
В Рыбинске пройдут соревнования юных биатлонистов
В Кремле не стали комментировать информацию об ударе по кораблю "Цезарь Куньков"
Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп"
Депутат Водолацкий: под Кременной и Сватово сражаются украинские женщины
Елена Борщёва поведала свою историю любви
Метеоролог Ильин предупредил гипертоников Москвы о "барической пиле"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников