Баннер с американской порноактрисой Сашей Грей в наряде русской Снегурочки вызвал переполох в Челябинской области

В Агаповке, Челябинской области недалеко от Магнитогорска, второго по величине города региона, появился баннер, не оставивший равнодушными местных жителей. Американская порноактриса Саша Грей в образе Снегурочки на конструкции в виде забора вызвала неоднозначные дискуссии.
Мало того, сетевое издание URA.RU утверждает, что Снегурочке, взятой из фотосессии актрисы взрослого кино, нашли место прямо рядом с сельским управлением образования. В комментариях люди отметили, что русская гжель, конечно, украсит любую женщину, но лучше бы администрация поискала красавиц среди уральских девушек.
В администрации оперативно отреагировали, и уже следующим утром одна из планок конструкции была демонтирована, а к обеду вместо иностранки с сомнительной репутацией разместили фото прекрасной местной жительницы.
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