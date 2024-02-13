Баннер с американской порноактрисой Сашей Грей в наряде русской Снегурочки вызвал переполох в Челябинской области

В челябинской Агаповке разместили рекламный баннер с Сашей Грей в образе Снегурочки

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Агаповке, Челябинской области недалеко от Магнитогорска, второго по величине города региона, появился баннер, не оставивший равнодушными местных жителей. Американская порноактриса Саша Грей в образе Снегурочки на конструкции в виде забора вызвала неоднозначные дискуссии.

Фото: Сообщество «МедиаЛайм Агаповка» в соцсети «ВКонтакте»

Мало того, сетевое издание URA.RU утверждает, что Снегурочке, взятой из фотосессии актрисы взрослого кино, нашли место прямо рядом с сельским управлением образования. В комментариях люди отметили, что русская гжель, конечно, украсит любую женщину, но лучше бы администрация поискала красавиц среди уральских девушек.

В администрации оперативно отреагировали, и уже следующим утром одна из планок конструкции была демонтирована, а к обеду вместо иностранки с сомнительной репутацией разместили фото прекрасной местной жительницы.