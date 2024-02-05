Петербургский суд признал невозможность депортировать человека без гражданства. Информацию приводит ТАСС.
Отмечается, что красносельский суд вынес решение об отказе региональному управлению МВД. Речь идёт о депортации мужчины без гражданства в центр временного содержания иностранцев. В суде заявлено, что депортация лица без гражданства- невозможна.
Также ФСИН вынес распоряжение о нежелательном пребывании Андрея Павленко в России. Установить наличие его причастности к гражданству другой страны, кроме России, не удалось.
Андрей Павленко сообщал, что родился в Грузии. В столице Грузии не подтвердили это.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто организовал перевозку взрывчатки из России в Грузию для теракта. Перевозку взрывчатого вещества по направлению из Одессы в Воронеж организовал украинский депутат Андрей Шарашидзе. Информацию приводит Служба госбезопасности Грузии.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.