Суд Петербурга отказал МВД депортировать человека без гражданства

В Петербурге суд отказал МВД в депортации человека без гражданства

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Петербургский суд признал невозможность депортировать человека без гражданства. Информацию приводит ТАСС.

Фото: Unsplash.com by Saúl Bucio

Отмечается, что красносельский суд вынес решение об отказе региональному управлению МВД. Речь идёт о депортации мужчины без гражданства в центр временного содержания иностранцев. В суде заявлено, что депортация лица без гражданства- невозможна.

Также ФСИН вынес распоряжение о нежелательном пребывании Андрея Павленко в России. Установить наличие его причастности к гражданству другой страны, кроме России, не удалось.

Андрей Павленко сообщал, что родился в Грузии. В столице Грузии не подтвердили это.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто организовал перевозку взрывчатки из России в Грузию для теракта. Перевозку взрывчатого вещества по направлению из Одессы в Воронеж организовал украинский депутат Андрей Шарашидзе. Информацию приводит Служба госбезопасности Грузии.