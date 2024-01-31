Роботы-коллекторы в законе и Госуслуги: чего бояться должникам с 1 февраля

С 1 февраля в России изменятся правила взыскания долгов

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 февраля 2024 года в России вступают в силу существенные изменения в законодательстве, регулирующем деятельность коллекторов. Нововведения касаются как сотрудников кредитных организаций, так и заемщиков. Главная цель поправок заключается в установлении единых правил общения с должниками со стороны кредитных организаций.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Основные изменения включают в себя введение термина "коллектор" для коммерческих организаций, выкупивших долг у банка или микрофинансовой организации, а также определение "автоматизированного интеллектуального агента" (АИА) – программного обеспечения для телефонного взаимодействия коллекторов с должниками. Роботы-коллекторы смогут вести диалог и передавать информацию о задолженности. Кроме того, коллекторы и сотрудники МФО теперь могут передавать уведомления через портал "Госуслуги". Об этом сообщает Радио 1.

Поправки также предусматривают, что коллекторами не могут быть лица с неснятой или непогашенной судимостью за умышленные преступления. Должники получают право опротестовать приказ коллектора через суд.

Эксперт проекта "За права заемщиков" рассказала, что нововведениями стараются создать порядок на рынке взыскания и защитить права должников. Она также подчеркнула, что коллекторы, соблюдающие правила, дорожат своей лицензией, и новые правила стимулируют соблюдение законодательства в этой области. Однако она отметила, что пропорционально растет количество необоснованных жалоб, вызванных конфликтностью в сфере взыскания.