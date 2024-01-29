Назван количество штрафов за неправильный вывоз мусора

Цифровой мониторинг чистоты в Московской области позволил властям выписать более 27 миллионов рублей штрафов за нарушения в сфере содержания территорий и перевозки строительных отходов.
Система автоматически выявляет недостатки и позволяет привлекать к ответственности тех, кто не исполняет свои обязанности.
Главное управление регионального государственного жилищного надзора сообщило о выписанных штрафах, отметив, что большая часть из них касается водителей без разрешающих документов на перевозку стройотходов.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.