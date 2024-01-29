Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 28 тысяч семейных ипотек выдано в Подмосковье
Экспериментируйте с фейхоа: он обладает удивительным вкусом
Американский биограф Зеленского предупредил, что его ждёт час расплаты
Как использовать в домашнем хозяйстве не понравившийся шапунь: 3 способа, о которых мало кто знал
Австралийские ученые: необходимо заниматься 40 минут, чтобы компенсировать 10-часовой сидячий рабочий день
Даниил Медведев за свою карьеру заработал больше призовых, чем Шарапова
Ученые: "электронки" без никотина тоже вредны для легких
Студенты челябинского университета изучают песню "Я русский" на семинарах
Названы обороты, убивающие двигатель автомобиля
Назван количество штрафов за неправильный вывоз мусора

Цифровой мониторинг чистоты в Московской области привел к выписке более 27 млн руб. штрафов

0:33
Общество

Цифровой мониторинг чистоты в Московской области позволил властям выписать более 27 миллионов рублей штрафов за нарушения в сфере содержания территорий и перевозки строительных отходов.

Цифровой мониторинг чистоты в Московской области привел к выписке более 27 млн руб. штрафов
Фото: Wikipedia by Sergey Smirnov is licensed under CC BY 3.0

Система автоматически выявляет недостатки и позволяет привлекать к ответственности тех, кто не исполняет свои обязанности.

Главное управление регионального государственного жилищного надзора сообщило о выписанных штрафах, отметив, что большая часть из них касается водителей без разрешающих документов на перевозку стройотходов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Вера Брежнева смеется в ответ на скандальные обвинения Виктории Бони в эскорте
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Россия заставит НАТО вернуться на позиции 1997 года Любовь Степушова Атака БПЛА на базу США в Сирии: более 30 погибших Дмитрий Плотников
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию
Последние материалы
Директор Киркорова Максим Ситник наслаждается отдыхом в Майами и рассказывает о своих планах
7 экстремальных бьюти-лайфхаков из СССР: иголка для ресниц и пиво вместо лака для волос
Липкие капли на листьях орхидеи: удивительный цветок умоляет вас о помощи
Старые подушки опасны, комковаты и тверды: как вернуть им былой облик - бабушкины советы
Яркая паста со свёклой заставит по-другому посмотреть на макароны
Опасные сигналы: что делать, если собака демонстрирует агрессивное поведение
Глава ФТР Тарпищев: Потапова не собирается менять спортивное гражданство по примеру мужа
Прогноз-таро на 30 января для всех знаков Зодиака
В США заявили о недовольстве Украины одним из видов американских поставок
На постельном белье не будет желтых пятен, если воспользоваться этими 4 бабушкиными способами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников