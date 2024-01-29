Назван количество штрафов за неправильный вывоз мусора

Цифровой мониторинг чистоты в Московской области привел к выписке более 27 млн руб. штрафов

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Цифровой мониторинг чистоты в Московской области позволил властям выписать более 27 миллионов рублей штрафов за нарушения в сфере содержания территорий и перевозки строительных отходов.

Фото: Wikipedia by Sergey Smirnov is licensed under CC BY 3.0

Система автоматически выявляет недостатки и позволяет привлекать к ответственности тех, кто не исполняет свои обязанности.

Главное управление регионального государственного жилищного надзора сообщило о выписанных штрафах, отметив, что большая часть из них касается водителей без разрешающих документов на перевозку стройотходов.