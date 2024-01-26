В Гатчине супруги попали за решётку за разбросанные в магазине салфетки

В Гатчине супруги арестованы за проукраинские листовки в магазине

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В четверг Гатчинский городской суд арестовал супругов, которые разбрасывали салфетки с проукраинскими лозунгами в гипермаркете "Лента", сообщает "Коммерсантъ".

Фото: ТАСС by Михаил Терещенко

46-летнюю художницу Анастасию Дюдяеву (известна в определённых кругах как Леся Сокира) и 63-летнего ювелира Александра Доценко (Александр Волк) подозревают в призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ). Они проведут в СИЗО месяц.

Покупатели одной из питерских "Лент" стали находить в продуктах салфетки с протестами против СВО, украинскими стихами и призывами к расправе над президентом РФ. Сотрудники магазина заявили в полицию. После отсмотра записей с камер видеонаблюдения злоумышленников удалось найти.

По данным телеграм-канала RusNews, причиной претензий к супругам стала пацифистская выставка, которую они пытались провести в мае 2023 года.

Подозреваемые были задержаны 24 января, у них дома прошли обыски, сообщило издание "ЗАКС.Ру".