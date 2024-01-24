17 детей: новосибирцы взяли под опеку сирот из Донбасса

В 2024 году президент России Владимир Путин провозгласил Годом семьи, в связи с чем журналисты побеседовали с многодетной семьей Латынцевых из Новосибирска.
Семейство состоит из 17 детей, включая семерых биологических и десятерых приемных. Супруги Алексей и Оксана Латынцевы приняли на воспитание четверых сирот из Донбасса.
Жизнь в многодетной семье Латынцевых, по их словам, не сильно отличается от обычной: будни и выходные протекают так же, как и у других семей. Однако содержание такой семьи требует значительных финансовых затрат, особенно на питание. Мать выразила благодарность за государственную поддержку в виде пособий, но отметила, что в прошлом было сложнее, сообщает Om1.ru.
Семья Латынцевых также подчеркнула значимость семейного отдыха и получила помощь уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области для поездки в Москву. В этом году семья планирует отправиться путешествовать по Алтаю.
В заключение, мать семейства поделилась своим опытом, подчеркивая, что хорошим родителем становится не только финансовой поддержкой, но и любовью, быть другом и старшим товарищем для детей.
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