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Несколько достоверных признаков, которые указывают на то, что девушка завела женатого любовника

2:26
Общество

Романтические отношения между дамой и женатым мужчиной обычно встречают негативное отношение общества. Этот факт хорошо известен представительницам прекрасного пола, и они предпочитают строить свои отношения лишь с теми, кто свободен.

Несколько достоверных признаков, которые указывают на то, что девушка завела женатого любовника
Фото: Unsplash by Jon Asato is licensed under public domain

Тем не менее, иногда случается так, что женщина влюбляется в того, кто уже состоит в браке. Она чувствует стыд от этой ситуации и старается скрыть ее тщательно, надеясь, что ее чувства останутся незамеченными.

Однако реальность такова, что признаки того, что девушка встречается с женатым мужчиной, можно легко распознать. Вот несколько подсказок.

Она избегает обсуждения женатых мужчин. В разговорах на женских форумах или среди подруг, она избегает тем, касающихся негатива по поводу отношений с женатыми мужчинами. Боясь проболтаться, она старается не вмешиваться в подобные дискуссии и не участвовать в обсуждении негативных сторон таких отношений.

Она общается с ним тайком. В отношениях с женатым мужчиной все всегда остается в тайне. Она предпочитает разговаривать с избранником, когда она одна и никто не слышит ее разговор. Таким образом, она страхует себя от возможности разоблачения и сохраняет конфиденциальность отношений.

Она подстраивается под его график. Отношения с женатым мужчиной обычно подразумевают строгие рамки. Дама соглашается на встречи в то время, которое устанавливает мужчина, и посещает места, которые выбирает он. Она подчиняется его расписанию, не предпринимая собственных инициатив. Все это делается в целях сохранения тайны отношений.

Она защищает тех, кого осуждают за подобные отношения. Защищая других женщин, ведущих тайные романы с женатыми мужчинами, она фактически оправдывает себя. Таким образом, она пытается справиться с чувством вины, облегчая свое внутреннее состояние.

Она избегает появления на мероприятиях с мужчиной. Женщина в отношениях будет избегать подтверждения своего положения в глазах окружающих. Она не появляется вместе с мужчиной на общественных мероприятиях, не демонстрирует его фотографии, стараясь не подставить его и не рассказать ничего, что могло бы раскрыть отношения.

Все эти признаки указывают на то, что девушка поддерживает роман с женатым мужчиной. Осуждать ее за это не следует, поскольку это ее собственный выбор, который она сделала в рамках своего права.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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